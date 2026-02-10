Тръмп за Иран: Или ще сключим сделка, или ще предприемем много строги мерки

„Иранците наистина искат да сключат сделка. Или ще сключим сделка, или ще трябва да предприемем много строги мерки – както миналия път“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за израелския телеканал N12 в навечерието на срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Американският лидер също така заяви, че обмисля възможността да изпрати в Близкия изток още един самолетоносач заедно с ударна група, в състава на която влизат няколко разрушителя, отбелязва N12. Високопоставен американски служител потвърди, че се водят преговори за укрепване на американските сили в Близкия изток с още един самолетоносач, съобщава израелският канал.

В момента в региона се намира американският самолетоносач „Линкълн“ и неговата ударна група, в състава на която влизат няколко бойни кораба, посочва N12. По-рано Тръмп подписа указ за увеличаване на митата за страните, които търгуват с Иран.

