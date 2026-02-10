Войната в Украйна:

Убил сина си, изнасилил дъщеря си - "героите" във войната на Путин (СНИМКИ)

Руският войник Михаил Мошкин, загинал във войната в Украйна бе погребан с почести в родния си Ямал. Местните власти го изпратиха с почести и пожелание за  „светла и вечна памет“. Т. нар. герой обаче има тежко криминално минало. През 2020 г. Мошкин е осъден на 11 години затвор за убийството на доведения му син: бъдещият „герой“ намушкал седем пъти сина на жена си и заровил тялото му в тундрата. Пет години по-късно мъжът застрелял собствения си брат и ранил още двама души. Информацията е на негови познати под публикация „героичната“ му смърт, съобщи NEXTA.

Изнасилил дъщеря си

С не по-малко жестоко деяние изпъкна и друг руски военнослужещ. Телеграм-каналът ASTRA съобщи, че в Мурманск руски военнослужещ изнасилил 26-годишната си дъщеря. 46-годишният мъж, работещ в икономическия клон на Обединеното стратегическо командване на Северния флот, е задържан по подозрение в изнасилване (пълните данни за задържания не се разкриват от съображения за безопасност на жертвата – бел. ред.).

По предварителна информация военнослужещият е нападнал и изнасилил 26-годишната си дъщеря в апартамент в Мурманск. Той е задържан, а разследването се води от Военно-следствения отдел на Следствения комитет на Руската федерация.

Евгения Чаушева
