Оставиха в ареста висш гръцки военен, обвинен в шпионаж в полза на Китай

Полковник от военновъздушните сили на Гърция, заподозрян в предаване на класифицирана информация на Китай, остава в ареста след продължил осем часа и половина разпит от военен прокурор в съд в Атина, съобщава електронното издание на в. "Катимерини". 54-годишният военнослужещ е изправен пред обвинения в събиране и предаване на военни тайни на трети страни - действия, които според обвинението биха могли сериозно да навредят на националните интереси. Обвиненията предвиждат до 20 години затвор и съгласно новия Наказателен кодекс може да доведат до лишаване от гръцко гражданство.

Според цитирани от изданието източници мъжът е признал незаконността на действията си при първоначалното изненадващо претърсване на офиса му. Властите също така са открили файлове от нерегистриран мобилен телефон, използван за изпращане на класифицирана информация към Пекин. Военнослужещият преди това даде показания пред съдия в петък и оттогава е задържан в съда на военновъздушните сили в Карея.

Той беше задържан на 5 февруари по обвинения в предаване на "секретна информация, която може да застраши националната сигурност на страната, към трети страни". Според съобщение на Генералния щаб на гръцката армия арестът е осъществен в рамките на военна зона, в сътрудничество и координация с други държавни служби.

