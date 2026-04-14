Аспект на деня и фаза на Луната на 15 април 2026 г. Начало на промяната

На 15 април 2026 г. Луната намаляваща, 28-и лунен ден. Преходът на Меркурий от Риби към Овен бележи промяна в психическото състояние от вода към огън. През последните седмици може би сте усещали, че мислите ви текат бавно и интуицията ви работи по-добре от логиката. От утре всичко се променя. Логиката се завръща, но в много разгорещена, нетърпелива форма. Може да откриете, че решения, които някога са отнемали дни, сега се вземат за минути. Това е добре за стартиране на проекти, но лошо за дългосрочно планиране – има висок риск от пропускане на детайли.

Време за промяна

Това е време на промяна, решителност и ускорение. Астролозите предупреждават: през такива периоди вероятността от съдбовни събития е висока – не защото звездите диктуват нещо, а защото самите хора създават тези събития със своята смелост и готовност за действие. Ако отдавна подхранвате идея, утре може да е възможността да я реализирате. Ако сте чакали знак, ето го.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване - то ще придаде сила и здраве на косата. Ще спомогне аз намаляването на цъфтежа. Внимателно запомнете това, което сънувате и го тълкувайте точно по обратния начин.

Снимки: iStock