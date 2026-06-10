На английски език: Силяновска обясни в София разликите между конституциите на РСМ и България

Не съм монарх, за да променям конституцията, това могат да го направят само депутатите, каза пред журналисти президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова в отговор на въпрос кога югозападната ни съседка ще промени основния си закон и ще впише българите в него. Държавният глава на Северна Македония говори пред български медии след края на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

Конституцията може да бъде променяна единствено от депутатите. Депутатите представляват гражданите и гласуват по собствена воля. Те не представляват мен, така че не бих могла да отговарям от тяхно име, посочи още Силяновска. На въпрос дали би насърчила депутатите да приемат конституционните промени, тя отговори, че е професор по конституционно право и дълбоко уважава принципа на разделението на властите, предаде БТА.

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В ЕС няма единна конституция, но има множество конституционни принципи, отбеляза президентът на Република Северна Македония. Те са част от Договора за Европейския съюз, от Лисабонския договор, от Хартата на основните права и от практиката на съда в Люксембург, добави тя. По думите й те гласят, че ЕС ще уважава националната и културната идентичност на държавите и народите. Освен това ЕС ще уважава достойнството и неприкосновеността на гражданите. Също така ЕС ще уважава конституционните и политическите структури. И още – ЕС ще укрепва споразуменията между държавите членки и съседните държави въз основа на принципа на реципрочността, каза още Силяновска.

Президентът на Северна Македония направи и сравнение между конституциите на България и Република Северна Македония. Силяновска отбеляза, че разпоредби от Конституцията на Северна Македония гласят, че всяко малцинство или общност може да има начално и средно образование на майчин език; може да създава политически партии на етническа основа; може да организира медии, както и културни сдружения.

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След което тя цитира българската Конституция, според която политическите партии, основани на етническа или религиозна принадлежност, са забранени. Силяновска цитира и "антидискриминационната клауза" в българската Конституция. В нея се посочва, че в България всички граждани са равни, като едно от основанията за това е и националната принадлежност, каза още президентът на Северна Македония.

Според българския основен закон не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт. Отново според българската Конституция всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

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Президентът на Северна Македония говори на английски пред българските медии, а като причина посочи, че така ще разбере въпросите по-добре.

Когато говорим за двустранния аспект между България и Северна Македония, това, което аз винаги казвам, е, че взаимният интерес на двете държави е да се движим напред по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз, заяви по-рано днес и външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски в София.