Тръмп срещу Иран, сблъсък пореден: "Ще платите цената" срещу "не можеш да ни накараш да се предадем" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран ще трябва да „плати цената“, след като през нощта отговори на американските удари с вълна от атаки, насочени срещу американски обекти в Близкия изток. Това допринесе за нов цикъл на насилие, заплашващ да разруши и без това все по-нестабилното примирие между двете страни. Днес, 10 юни, републиканецът явно заплаши с по-нататъшни военни действия срещу Иран в публикация в социалните мрежи. „Те се забавиха прекалено много с преговорите за сделка, която би била чудесна за тях, сега ще трябва да платят цената!!!“, написа той.

"Може и да продължа"

Така Тръмп заяви, че е на път да разпореди нови удари. Той намекна, че са възможни допълнителни военни действия срещу Иран, като в интервю за Fox News посочи: „Може и да продължа“, когато беше попитан за реакцията на иранските ракетни атаки срещу американските сили в Кувейт, Бахрейн и Йордания. „Имаха шанс да подпишат споразумение и да оцелеят", добави президентът на САЩ за Иран.

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А пред израелския "Канал 13" е казал, че ударите срещу Ислямската република са "реална опция".

"Иранската армия е в пълен хаос. Голяма част от нея, като например военноморските и военновъздушните сили, вече дори не съществува – те са напълно разгромени. Иран само говори, но не прави нищо. Тиранинът на Близкия изток е МЪРТЪВ!!!", добави Тръмп в публикация в Truth Social.

Кувейт, Бахрейн и Йордания сваляха ирански ракети и дронове

Няколко часа по-рано иранското външно министерство осъди американските удари и заяви, че е „нанесло сериозни удари по американски бази и обекти в региона, които са били източник на тези агресии“. Страните от Персийския залив имат „правна и морална отговорност“ да предотвратят използването на тяхната територия от САЩ и Израел за по-нататъшни атаки, заяви министерството в изявление, добавяйки, че Иран „няма да се поколебае да упражни своето неотменимо право да се защити“.

Снимка: Getty Images

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Ударите са били насочени срещу 21 обекта в американски бази в региона, включително тези, управлявани от Петия флот на САЩ, базиран в Бахрейн, базата „Али ал-Салем“ в Кувейт и американска въздушна база в Йордания, съобщи иранското полуофициално медийно издание Tasnim.

Централното командване на САЩ не потвърди веднага атаките, но кувейтските въоръжени сили съобщиха, че са пресекли въздушни нападения, а йорданските въоръжени сили заявиха, че са прехванали пет ракети, изстреляни от Иран. Въоръжените сили на Бахрейн също съобщиха, че са пресекли неопределен брой ирански ракети и дронове. Не се съобщава за жертви.

Министерството на външните работи на Кувейт заяви, че продължаващите ирански атаки представляват „опасно превишаване на правомощията, което застрашава живота на цивилни граждани и безопасността на жизненоважни и жилищни съоръжения“.

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Последната ескалация и причината за нея

Ударите в отговор бележат най-новата вълна от сражения в Близкия изток, където споразуменията за прекратяване на огъня между САЩ и Иран и между Израел и Ливан изглеждат все по-неустойчиви, заплашвайки да върнат региона обратно в състояние на тотална война.

Във вторник Централното командване съобщи, че е извършило „удари в самоотбрана“ по указания на Тръмп след свалянето на хеликоптер „Апачи“ на американската армия в понеделник. Хеликоптерът беше свален, докато патрулираше в Ормузкия проток, а двама пилоти от армията бяха спасени от морски дрон, което е първото спасяване от този вид, заявиха американски официални лица, цитирани от The Washington Post.

Тръмп заяви, че САЩ „по необходимост трябва да отговорят на тази атака“ в публикация в Truth Social след загубата на хеликоптера - така се стигна до най-новата ескалация на напрежението.

"Невъзможно е да се принуди една нация да се предаде чрез въздушна мощ и бомбардировки. Газа, въпреки малките си размери, не е била принудена да се предаде и след три години. Те няма да успеят да принудят и Иран да се предаде, а ние със сигурност няма да се предадем. Проблемът с „нито война, нито мир“ трябва да бъде решен", заяви иранският президент Масуд Пезешкиан в косвен отговор на новите заплахи на Тръмп.

Iranian President Masoud Pezeshkian:



It is impossible to force a nation into surrender through airpower and bombing.



Gaza, despite its small size, has not been forced into surrender after three years.



They will not be able to force Iran to surrender either, and we certainly… pic.twitter.com/nbRyBoN2Iu — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Iranian President Masoud Pezeshkian:



The issue of "neither war nor peace" must be resolved. pic.twitter.com/X4cUJ2We7o — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

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А турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви: "Сигурността на Турция започва не само в Хатай, но и в Алепо, Дамаск и Бейрут (Сирия и Ливан - бел. ред.). Няма да толерираме никакви свършени факти в нашите братски народи, нито ще си затваряме очите пред агресията срещу тях".

BREAKING: Turkish President Erdogan:



Türkiye’s security begins not only in Hatay, but also in Aleppo, Damascus, and Beirut.



We will not tolerate any fait accompli in our brotherly nations, nor will we turn a blind eye to aggression against them. pic.twitter.com/65gv0Bn22e — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Загубите на американски самолети във войната

Междувременно OSINT-анализатори, работещи с източници с отворен код, разпространиха информация за загубите на самолети на САЩ във войната, в периода 28 февруари – 8 юни 2026 г.:

1 F-35 (110 млн. долара) — поразен от иранска зенитна ракета

3 F-15E (по 90 млн. долара всеки) — свалени над Кувейт/Иран

1 A-10 — разби се по време на операция за спасяване и евакуация в Иран

1 AH-64 (35 млн. долара) — свален от Революционната гвардия над Ормузкия проток

1 E-3 Sentry AWACS (около 700 млн. долара) - унищожен

2+ самолета-цистерни KC-135 унищожени, 7 повредени

28 дрона MQ-9 Reaper + 1 MQ-1C UCAV - унищожени

1 MQ-4C Triton (250 млн. долара)

2 MC-130J Commando II (по 100 млн. долара всеки)

1 HH-60M — Ирак

1 HH-60W — повреден над Иран

2 CH-47 Chinook (по 50 млн. долара всеки)

4 AH-MH Little Bird

U.S. Aircraft Losses, Feb 28 – June 8, 2026



— 1 F-35 ($110M) — hit by Iranian SAM

— 3 F-15E ($90M each) — shot down over Kuwait/Iran

— 1 A-10 — crashed during CSAR operation in Iran

— 1 AH-64 ($35M) — shot down by IRGC over Hormuz

— 1 E-3 Sentry AWACS ($700M est.) —… pic.twitter.com/IZlEICiz3A — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026