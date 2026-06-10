Иран отвръща на удара на Тръмп: Или напуснете, или ще паднат много глави

Иран заплаши с ответни удари след американските атаки срещу цели в Иран, нанесени в отговор на свалянето на американски военен вертолет, предаде ДПА.„Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор“, написа рано тази сутрин в Екс иранският външен министър Абас Арагчи. Още: В отговор на сваления хеликоптер: САЩ нанасят въздушни удари по цели в Иран

Има много глави за падане

Снимка: Getty images

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„Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност. В историята на Персийския залив има много глави за трагичната съдба на нахлуващите чужденци“, добави той.

Американски официален представител заяви, че последните удари са просто предупреждение към Техеран и не се очаква да попречат на усилията за преговори за приключване на конфликта.

Новинарският портал „Аксиос“ цитира американски официален представител, според когото американските сили са бомбардирали ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че ударите са „пропорционален отговор на неоправданата иранска агресия“.

Американски официален представител заяви, че последните удари са просто предупреждение към Техеран и не се очаква да попречат на усилията за преговори за приключване на конфликта.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е свалил американски военен вертолет край бреговете на Оман.

Според иранските медии САЩ вече са прекратили атаките си.

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