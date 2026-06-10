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Невиждана от 3 години в САЩ инфлация - вече е факт (ВИДЕО)

10 юни 2026, 17:53 часа 324 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Невиждана от 3 години в САЩ инфлация - вече е факт (ВИДЕО)

Инфлацията в САЩ достигна най-високото си ниво от 3 години насам – 4,2% през май, предаде CNN. Основната причина – поскъпването на горивата, а то стана след като американският президент Доналд Тръмп нападна Иран на 28 февруари, 2026 година и досега все още няма стабилно мирно уреждане на тази война, която уж трябваше да бъде бърза – но и тази на руския диктатор Владимир Путин в Украйна трябваше да е "за 3 дни".

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"Войната в Близкия изток продължава да прави живота в САЩ по-скъп", е заключението на CNN, подкрепено с данни – 0,5% поскъпване на потребителските цени през май спрямо април и 4,2% на годишна база. Поскъпването на месечна база е в рамките на очакваното и прогнозираното и дори е охлаждане спрямо случилото се от март до април – обаче пак е висока стойност, коментират от американската телевизия. И припомняне – през 2022 година инфлацията беше 9%. А тенденцията за растежа на цените сега беше описана като "ясно вървяща в грешната посока".

Когато Доналд Тръмп започна втория си мандат като президент на САЩ, инфлацията беше 3% и стигна 2,3% през пролетта на миналата година, но сега върви устремно нагоре, откакто Съединените щати започнаха военни действия срещу Иран.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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