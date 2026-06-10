Отиде си DJ Steven - един от основателите на Метрополис

Почина DJ Steven. Той е един от основателите на Метрополис (Metropolis) - най-голямото и влиятелно DJ движение и промоутърска организация за електронна и техно музика в България. Скръбната вест съобщиха от организацията с пост във Facebook.

Ето какво написаха оттам:

Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни.

Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката.

Общуване, което той владееше до съвършенство. Независимо дали пред 80 души в някой клуб, пред 8000 души в зала Фестивална или пред 18 000 на Стрийт парада в княжеската градина. Усмихнатият магьосник, който винаги просрочваше края на партитата ни, за да ни пусне още малко красива и истинска музика, този път избърза с последното си парче. Техното е част от неговата ДНК. От всички нас зависи да съхраним ритъма и духа на сцената такава, каквото той я обича. Ще го пазим в сърцата си така, както е на тази снимка – усмихнат и готов да подаде ръка на всеки.

Нашият Стефан, вашият приятел, който, вярваме, че в момента весели ангелите в небесната дискотека така, както никой преди него.

През следващите дни ще съобщим кога ще се състои опелото, за да изпратим Стефан както подобава.