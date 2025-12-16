Удължителният закон със "замразените" заплати мина през комисия

Парламентарната комисия към Народното събрание даде зелена светлина на удължителния закон за бюджета, който ще регламентира държавните разходи през първите три месеца на 2026 г. Механизмът е предвиден в Закона за публичните финанси и позволява на държавата да харчи до размера на средствата, изразходвани за съответните месеци на предходната година, но само в рамките на реално постъпилите приходи. Ако след изтичането на този срок не бъде приет редовен бюджет, ще се стигне до ново удължаване.

Проектът не допуска промяна в действащите разходни параметри и изключва увеличение на доходи, включително заплати и пенсии. Именно това се превърна в основния повод за напрежение и остри спорове по време на заседанието.

Как се стигна дотук?

Припомняме, че абинетът "Желязков" два пъти внесе проектобюджет за догодина. Първият бе оттеглен заради невероятен отпор от страна на бизнеса, на опозицията и на гражданите, които за пръв път излязоха на протест, провокиран от проектобюджет. Лидерът на партията мандатоносител Бойко Борисов накара правителството да оттегли бюджета. За рекордно кратко време бе изработен нов вариант, този път под диктовка на работодателските организации, които не искат вдигане на осигуривките и това съответно наложи орязване на разходи. Още: Закана от КНСБ към депутатите заради държавни заплати: Да ви видим, идва Видовден

Но недоволството от управлението, олицетвовяравано от Борисов и санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, бе толкова мощно, че следващите два протеста бяха рекордни по численост и обхват на градовете, където хората излязоха на улицата. Така на 11 декември правителството подаде оставка. Ревизираният проектобюджет бе в начален етап на разглеждане в парламента и лидерът на ГЕРБ заяви, че отказва да придвижва напред редовен бюджет, след като няма обществена подкрепа. Така "горещият картоф" с финансовия план на държавата за 2026 г. най-вероятно ще остане за новото парламентарно мнозинство след изборите. Още: "Като отговорно правителство": Властта гласува удължаване на стария бюджет

Дебатът

"Половин милион български граждани, на които плаща правителството. Без държавните служители — не съм казвал нито една дума, когато чувате за държавните служители. Като ги сложим по две, това са техните семейства. Един милион души, които ще бъдат пряко засегнати от това действие, че ще има удължителният закон, а няма да има другия закон", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Сходна позиция изрази и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, който предупреди за сериозността на ситуацията: "Ситуацията е много критична и аз в никакъв случай не настоявам да се правят някакви недопустими компромиси. Въпросът е да намерим пътя да свършим тази работа сега, защото оттук нататък всичко, което ще се случва, ще е по-лошо".

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ настоя, че без широко съгласие законите няма как да стигнат до пленарната зала. "Няма управляващи, няма вече управляващо мнозинство. Трябва да има единодушие по начина, по който приехме дневния ред днес. Трябва да има единодушие, за да влязат тези закони в залата. Да попитам представителите на протеста — господин Василев и господин Димитров — съгласни ли са бюджетът за 2026 г. да бъде разгледан в залата и ще го подкрепят ли, или не", обърна се той към Асен Василев (ПП) и Мартин Димитров (ДБ). Още: Стар бюджет, доходи, инфлация: Икономисти обясниха какво ни чака през 2026 г.

Опозицията обаче остана непреклонна. Бившият финансов министър Асен Василев заяви, че позицията им няма да се промени. "Гласувахме "против" и не виждаме причина да сменим този си глас. Този бюджет върви с фискално-структурен план, който е нотифициран в Брюксел. Този план предвижда увеличаване на данъчноосигурителната тежест през 2027-2028 г., което противоречи на политиките, които ние смятаме, че трябва да се следват", посочи той. Още: Какво означава държавата да работи с удължителен закон за бюджета? (ВИДЕО)

В отговор финансовият министър Теменужка Петкова обвини опозицията в умишлено подвеждане на обществеността. "Не е хубаво да се заблуждават хората. Разбирам каква е вашата цел. До голяма степен вие си я постигнахте — изкарахте хората на улицата, обяснихте колко е лош бюджетът. Обяснихте, че е заложено увеличаване на данъците. Ето ви едно решение на Министерския съвет, господин Василев, номер 783 от 6 ноември 2023 г., с което вие предлагате увеличаване на данъците".