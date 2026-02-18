Карлос Алкарас и Яник Синер се класираха за четвъртфиналите в Доха

Фаворитите Карлос Алкарас и Яник Синер се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара. Водачът в схемата победи Валентин Ройе (Франция) с 2:0 (6:2, 7:5) за час и 36 минути игра. Вторият поставен италианец пък надигра Алексей Попирин (Австралия) с 6:3, 7:5 в среща от втория кръг, продължила час и 25 минути.
Победи за Алкарас и Синер
Алкарас поведе с 3:1 в първия сет и го приключи с още една серия от три поредни гейма за 6:2. Във втората част Ройе затрудни шампиона от Откритото първенство на Австралия, взимайки аванс от 4:1 и впоследствие 5:2. Испанският тенисист намали за 3:5 и преодоля спада в играта си с общо пет поредни гейма, за да стигне до победното 7:5. Съперник на Карлос Алкарас на четвъртфиналите ще бъде руснакът Карен Хачанов, който отстрани унгареца Мартон Фучович с 6:2, 4:6, 6:4.
World No.1 ways 🗣️💪@carlosalcaraz fends off Royer 6-2, 7-5 to return to the Doha quarter-finals@QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/wX6PGzjSF7— ATP Tour (@atptour) February 18, 2026
По един пробив в двата сета пък бе достатъчен за Синер, за да се класира за четвъртфиналите. Негов противник ще бъде шестият в схемата Якуб Меншик (Чехия), който преодоля Чжъчжън Чжан (Китай) с 6:3, 6:2. Руснакът Андрей Рубльов, пети поставен в Доха, нямаше проблеми срещу Фабиан Марожан от Унгария, побеждавайки го с 6:2, 6:4. На четвъртфиналите той ще се изправи срещу представителя на Гърция Стефанос Циципас, който елиминира четвъртия поставен Даниил Медведев (Русия) след 6:3, 6:4 за 78 минути игра.
