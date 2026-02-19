Аспект на деня и фаза на Луната на 20 февруари 2026 г. Начало на нов цикъл

На 20 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 4-и лунен ден от 08:29 ч. Денят като цяло носи енергията на началото на нов цикъл и прераждане. Сатурн и Нептун са се разминавали и сближавали в миналото, но в Овен те се срещат за първи път от много десетилетия. Това задава посоката за следващите години: научете се да въплъщавате идеалите си, без да губите връзка с реалността, движете се напред, без да разрушавате, а да създавате.

Прозрение

На 20 февруари може да почувствате този импулс особено силно. Може би ще имате прозрение относно вашето призвание, творчески проект или връзка, която се нуждае от известно изясняване. Не се страхувайте да мечтаете, но не забравяйте да проверите всяка мечта на този ден с един прост въпрос: „Какво съм готов да направя, за да я осъществя?“ Записвайте мечтите, чувствата и внезапните си мисли – те могат да крият улики за бъдещето. И помнете: дори нищо да не се случва външно, основата за големи промени се полага вътре във вас. Днес съдбата не ви дава толкова отговори, колкото ви учи да задавате правилните въпроси.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата в този ден са пророчески, предупреждават ви как да се предпазите от неприятности и изкушения. Просто трябва да ги дешифрирате правилно.

Пълнолуние 2026 година

