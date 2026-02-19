Войната в Украйна:

Николай Младенов: 2000 палестинци са кандидатствали за работа в новите полицейски сили на Газа

19 февруари 2026, 21:32 часа 220 прочитания 0 коментара
Николай Младенов: 2000 палестинци са кандидатствали за работа в новите полицейски сили на Газа

Върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов съобщи, че около 2000 палестинци са кандидатствали за работа в полицията в първите часове след стартирането на кампанията за набиране на нови служители, предаде Ройтерс. Тази информация бе оповестена пред участниците в днешната първа среща на Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп.

Джаспър Джефърс, генерал-майор от американската армията, който бе назначен за командир на многонационалните мироопазващи сили за Газа, заяви на днешната среща във Вашингтон, че се планира в дългосрочен план да бъдат обучени около 12 000 полицейски служители. Тъмп обяви, че са събрани дарения в размер на милиарди долари за възстановяването на Газа, а правителството му представи подробности от плановете за формирането на стабилизиращи сили, одобрени от ООН, предава БТА.

Още: Николай Младенов: Нарушенията на спирането на огъня трябва да спрат

По-рано днес подкрепяният от САЩ Национален комитет за управлението на Газа (НКУГ) обяви в социалната мрежа "Екс" началото на процеса по набиране на служители на реда и публикува линк към сайт, в който може да се кандидатства по електронен път. Процесът "е отворен за квалифицирани мъже и жени, които искат да служат в полицията", пише в публикацията. Кандидатите трябва да са жители на Газа на възраст от 18 до 35 г. с чисто съдебно минало и в добра физическа форма.

НКУГ изказва своето уважение към "отдадеността на полицаите, които са продължили да служат на народа си в условията на бомбардировки, разселване и изключителни трудности". В текста обаче не се посочва дали бъдещите сили на реда могат да включват членове на сегашната полиция на "Хамас".

Още: "Бъдещето на 2 милиона палестинци е заложено на карта": Николай Младенов с обръщение за бъдещето на Ивицата Газа

По-рано Ройтерс разпространи информацията, че ислямистката групировка иска да включи нейните 10 000 полицейски служители в новата палестинска администрация. "Хамас" продължава да контролира малко под половината от територията на Газа, а останалата част е окупирана от Израел. Изтеглянето на израелската армия и разоръжаването на "Хамас" са сред основните пречки пред опитите на САЩ да продължат с осъществяването на мирния си план, който навлезе във втората си фаза. Планът предвижда управлението на територията да бъде поето от НКУГ и изключва възможността "Хамас" да участва във властта.

Още: Sky News: Николай Младенов изпревари Тони Блеър за Газа, защото е по-уважаван

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Близък изток Ивицата Газа Николай Младенов Съвет за мир
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес