От Аякс, Катар и Лудогорец до Дунав: Силен трансфер за лидера във Втора лига

19 февруари 2026, 21:41 часа 188 прочитания 0 коментара

Спортният психолог Боряна Разсолкова вече е част от екипа на лидера във Втора лига Дунав Русе. По думи на "драконите" тя е признат експерт и лектор в структурите на УЕФА. Работила е и в Обединените арабски емирства и Катар като мениджър и специалист в спортни компании. Гостувала е на Аякс в Амстердам за обмяна на опит и директно запознаване с методологията на една от най-добрите футболни школи в Европа.

Боряна Разсолкова ще работи в Дунав

Преди да пристигне в Русе, Боряна Разсолкова е била част от спортно-техническия щаб на родния хегемон Лудогорец Разград, където работи с всички възрастови групи и първия отбор. Тя е пионер в дисциплината за тренировка на мозъка, която развива свръхконцентрация, бързи реакции и устойчивост – качества, които днес са решаващи за успеха на терена, отбелязаха още от щаба на "драконите".

Тя е единствената българка - преподавател по спортна психология и култура в Аспайър Академи в Катар, където разработва ключови учебни планове за развитието на млади спортисти. Освен ангажиментите си към Дунав, Боряна Разсолкова ще се грижи и за менталното израстване на учениците от Спортното училище в Русе.

"Нейната визитка е впечатляващо пътешествие през най-елитните спортни институции в света, а днес тя впряга този опит в полза на нашия клуб", отбелязаха още от щаба на Дунав Русе.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Втора лига Дунав Русе
