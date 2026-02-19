Волейболните първенства ще се играят през зимата?

Свикнали сме през лятото винаги да има какво да наблюдаваме в света на спорта. Изключение направи футболния Мондиал 2022, който се проведе в Катар и това наложи мачовете да се изиграят през зимата. Но нещо такова може да стане обичайно във волейбола, след като сензационна новина стана публична – Международната федерация по волейбол (FIVB) обмисля да направи тази промяна. И световните, и континенталните първенства, да се провеждат през зимата.

Между 2029 г. и 2032 г. първенствата ще се играят през зимата

Информацията беше публично съобщена в онлайн предаването Time Out – на Volleyball.it и Targatocn.it, от президента на волейболната Серия А Масимо Риги. Идеята е следващото световно първенство, както и всички континентални турнири, вместо през лятото, да се играят през зимата. Или в периода от ноември до декември, или от декември до януари. Този вариант ще бъде тестван от 2029 г. до 2032 г. – в продължение на 4 години. По време на предаването стана ясно, че предложението вече е предадено на континенталните конфедерации, които трябва да изразят съгласие или разграничаване от идеята.

Само Лигата на нациите ще се играе през лятото

Ако те приемат промяната, тя ще бъде въведена и клубните първенства ще имат голяма зимна пауза. Така състезателите ще имат възможността да напускат клубовете си и да играят за представителните отбори на страните си. Такава промяна би осигурила и по-свободно лято за клубовете. Освен Лигата на нациите, никое друго национално волейболно първенство няма да се провежда по това време и така ще се отвори възможността на клубовете да пренаредят ангажиментите си.

