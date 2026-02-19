Лайфстайл:

Волейболните първенства ще се играят през зимата?

19 февруари 2026, 21:22 часа 347 прочитания 0 коментара
Свикнали сме през лятото винаги да има какво да наблюдаваме в света на спорта. Изключение направи футболния Мондиал 2022, който се проведе в Катар и това наложи мачовете да се изиграят през зимата. Но нещо такова може да стане обичайно във волейбола, след като сензационна новина стана публична – Международната федерация по волейбол (FIVB) обмисля да направи тази промяна. И световните, и континенталните първенства, да се провеждат през зимата.

Между 2029 г. и 2032 г. първенствата ще се играят през зимата

Информацията беше публично съобщена в онлайн предаването Time Out – на Volleyball.it и Targatocn.it, от президента на волейболната Серия А Масимо Риги. Идеята е следващото световно първенство, както и всички континентални турнири, вместо през лятото, да се играят през зимата. Или в периода от ноември до декември, или от декември до януари. Този вариант ще бъде тестван от 2029 г. до 2032 г. – в продължение на 4 години. По време на предаването стана ясно, че предложението вече е предадено на континенталните конфедерации, които трябва да изразят съгласие или разграничаване от идеята.

Национален отбор по волейбол

Само Лигата на нациите ще се играе през лятото

Ако те приемат промяната, тя ще бъде въведена и клубните първенства ще имат голяма зимна пауза. Така състезателите ще имат възможността да напускат клубовете си и да играят за представителните отбори на страните си. Такава промяна би осигурила и по-свободно лято за клубовете. Освен Лигата на нациите, никое друго национално волейболно първенство няма да се провежда по това време и така ще се отвори възможността на клубовете да пренаредят ангажиментите си.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
FIVB световно първенство по волейбол
