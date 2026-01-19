Спорт:

19 януари 2026
Аспект на деня и фаза на Луната на 20 януари 2026 г. Специален ден

На 20 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 3-и лунен ден. Не се изненадвайте, ако днес изпитате остро, почти физическо отвращение към рутината и желание да прекъснете порочния кръг на остарелите навици с едно решително движение. Плутон не оставя нищо необърнато, за да разчисти пътя за новото, а Венера във Водолей диктува условието: това ново трябва да бъде честно, свободно и съобразено с вашата уникална вътрешна истина.

Движение напред 

Всичко, започнато днес, ще получи резерв от сила и ясна посока за движение напред. Семената, засети по време на скорошното Новолуние, вече са покълнали и енергията им сега активно набира скорост за растеж. Дневният ред включва намиране на съюзници, смели сесии за брейнсторминг и изместване на акцента от индивидуална работа към колективно творчество. Това е време на емоционален катарзис, откровени разговори, които могат да обърнат всичко с главата надолу, и болезнено, но необходимо скъсване на оковите на изтърканите връзки.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата в този ден обикновено не се сбъдват, но в редки случаи може да съдържат важна информация по важен въпрос. 

Евгения Чаушева
