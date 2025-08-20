Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 21 август 2025 г. Първа крачка към нов живот

20 август 2025, 20:00 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на луната на 21 август 2025 г. Първа крачка към нов живот

Съдържание:

На 21 август 2025 г. Луната е намаляваща. 28-и лунен от 4:08 ч. През този ден Слънцето ще е в напрегнат аспект с Уран. Това ще доведе до разпад на плановете, обичайният ред на нещата ще се окаже нещо, което по-скоро наподобява недостъпен лукс. Звездите не препоръчват да се опитвате да спасявате графика си, задачата ще е непосилна.

Още: Новолуние на 23 август 2025 г. - Важни съвети за всички зодии

Приемане

Най-добре е да се настроите за пълно приемане на случващото се и да се научите щастливо да се носите по течението. Възможно е да бъдете обзети от жажда за свобода и независимост, която ще ви тласне към някои безумни действия. Опасността на деня е, че егоизмът и ината могат да ви направят глухи за добри съвети и това ще причини проблеми. Противоречивото поведение може да причини проблеми както в личните, така и в бизнес отношенията, така че не се препоръчва да планирате важни преговори за този ден. Опитайте се да си починете, да си поемете дъх и да помислите към какво наистина се стремите и дали то е наистина толкова ценно за вас.

Лунен календар за 2025 г. 

Сънища и подстригване

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Подстригването в този ден може да промени живота ви. Така че ако имате нужда от промени - смело хващайте ножиците. Денят обаче не е подходящ за боядисване на косата. Сънищата, видени в този лунен ден могат да бъдат пророчески и да предскажат вашето бъдеще. Направете изводите и не забравяйте: сънят само предупреждава и дали ще се сбъдне или не зависи от вас. 

Снимки: iStock

Пълнолуние 2025 година      

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес