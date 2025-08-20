Аспект на деня и фаза на луната на 21 август 2025 г. Първа крачка към нов живот

На 21 август 2025 г. Луната е намаляваща. 28-и лунен от 4:08 ч. През този ден Слънцето ще е в напрегнат аспект с Уран. Това ще доведе до разпад на плановете, обичайният ред на нещата ще се окаже нещо, което по-скоро наподобява недостъпен лукс. Звездите не препоръчват да се опитвате да спасявате графика си, задачата ще е непосилна.

Приемане

Най-добре е да се настроите за пълно приемане на случващото се и да се научите щастливо да се носите по течението. Възможно е да бъдете обзети от жажда за свобода и независимост, която ще ви тласне към някои безумни действия. Опасността на деня е, че егоизмът и ината могат да ви направят глухи за добри съвети и това ще причини проблеми. Противоречивото поведение може да причини проблеми както в личните, така и в бизнес отношенията, така че не се препоръчва да планирате важни преговори за този ден. Опитайте се да си починете, да си поемете дъх и да помислите към какво наистина се стремите и дали то е наистина толкова ценно за вас.

Сънища и подстригване

Подстригването в този ден може да промени живота ви. Така че ако имате нужда от промени - смело хващайте ножиците. Денят обаче не е подходящ за боядисване на косата. Сънищата, видени в този лунен ден могат да бъдат пророчески и да предскажат вашето бъдеще. Направете изводите и не забравяйте: сънят само предупреждава и дали ще се сбъдне или не зависи от вас.

