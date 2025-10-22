Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на Луната на 23 октомври 2025 г. Очаквайте отговори

На 23 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 3-и лунен ден от 9:47 ч. Слънцето в Скорпион ще освети скритите и тъмни кътчета на душите ни, а след това буквално ще ви принуди не само да се вгледате в тях, но и да отговорите на много директни и откровени въпроси, които обикновено бихте предпочели да игнорирате.  Звездите ви съветват да проявите страст във взаимоотношенията си и да се потопите изцяло във взаимодействията си с партньора си. Това може да е първата стъпка към извеждане на връзката ви на ново ниво, особено ако напоследък преживявате криза.

Решителност

Не забравяйте да демонстрирате решителността си в начинанията, които предприемате. Слънцето в Скорпион уважава уверените хора, които не се отдръпват пред лицето на несгодите и са готови да се борят за това, което е наистина важно, до самия край. В същото време използването на лъжи и манипулации за постигане на целите ви не е препоръчително. Този транзит не толерира трикове, които са далеч от истината, така че трябва да бъдете откровени и открити, за да избегнете да бъдете сред наказаните от звездите.

Денят е подходящ за промяна на външния вид. Не се колебайте да посетите фризьорския салон и да нанесете промени в стила си. Ако насън видите нещо страшно - не се плашете. В тези дни сънищата не се сбъдват.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
