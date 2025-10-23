Аспект на деня и фаза на Луната на 24 октомври 2025 г. Как да вземете правилното решение

На 24 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 4-и лунен ден от 10:54 ч. Енергията на Плутон ще ви зареди с воля за победа и ще ви помогне да разрешите дори онези проблеми, които са в застой от дълго време. Трябва обаче да действате предпазливо и мъдро - активната съпротива и опитите за мигновено обръщане на ситуацията във ваша полза няма да доведат до нищо добро, докато спокойното и премерено наблюдение с постоянна оценка на риска ще бъде ваш незаменим помощник.

Новолуние 2025 година

Творческа енергия

Не е препоръчително да потискате гнева и агресията, ако те се разпалят в петък. Това ще доведе до по-оглушителен и продължителен конфликт с обекта на вашите негативни емоции. Трябва обаче да избягвате и участието в разгорещени спорове: по-добре е да трансформирате интензивните емоции в творческа енергия. Интензивна тренировка във фитнеса или джогинг през есенна гора могат да бъдат също толкова ефективни. Важно е да се изтощите и да почувствате приятно чувство на умора - това ще ви помогне да вземете правилното решение по всеки важен въпрос.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Сънищата, видени в този лунен ден може да се окажат пророчески - запомнете ги или ги запишете, за да ги изтълкувате правилно.

Новолуние на 21 октомври 2025 г. Съвети за всички зодии

