FALMEC – ИНОВАЦИИТЕ, ПРОМЕНЯЩИ НАЧИНА, ПО КОЙТО ДИШАМЕ У ДОМА

В свят, в който комфортът и иновациите все по-често определят качеството на живота ни, италианската компания FALMEC се откроява като вдъхновяващ пример, защото съчетава инженерна прецизност, италиански дизайн и грижа за здравословната домашна среда. Днес брандът е синоним на иновативно мислене и устойчиво бъдеще – ценности, които го превръщат не просто в производител на електроуреди, а в създател на бъдеще.

FALMEC не просто разработва аспиратори – компанията създава интелигентни системи за пречистване и управление на въздуха. Нейните патентовани технологии са резултат от години изследвания и партньорства с университети и научни институти, а ефектът им се усеща във всяка кухня, където комфортът среща бъдещето.

FALMEC променят начина, по който възприемаме въздуха в дома. Чистотата, тишината и интелигентният контрол, които нейните технологии осигуряват, са част от едно по-голямо виждане за бъдещето на живота у дома – бъдеще, в което технологията служи на човека и природата. С акцент върху дизайна и високото качество в полза на всяко домакинство FALMEC е предпочитан партньор за инсталацията на уреди за пречистване на въздуха в съвременната кухня – там, където дизайна и технологиите се вплитат в едно.

Благодарение на глобалния дизайн статус и на иновативните технологии, създаващи комфорт в модерния дом, аспираторите FALMEC се превърнаха в предпочитана марка и у нас, доверена и често препоръчвана от мебелисти и интериорни дизайнери при изграждането на кухненски помещения за висок клас жилища. Въздух, тишина, дизайн и комфорт - FALMEC предлага цялостни технологични решения в полза за домакинствата:

Технология Circle.Tech® С тези технологии FALMEC променя парадигмата – филтрацията и аспирацията се извършват не вертикално, а хоризонтално и по-компактно, благодарение на кръглата форма на модула.

Колекцията с аспиратори Circle.Tech® се предлагат в по-компактен дизайн, което създава по-просторна място в кухнята, а предимство, което носят за дома е по-добра ефективност при засмукване и филтриране, респективно, по-малко шум поради ниската турбуленция.

Технология Silence NRS® или така наречените БЕЗшумни аспиратори - това е патентовата система на FALMEC за намаляване на шума от аспиратора - ключова за кухни, в които се готви и се живее в отворено пространство, където кухненската зона е свързана с хола. Можете да готвите, разговаряте, слушате музика или да гледате телевизия, без да се чува силния шум от работещ аспиратор .

. Технология NoDrop® System - чрез тази иновация се елиминира капенето на конденз и мазни изпарения върху мебелите, стените, или зоната около плота - често срещан проблем, когато има силна пара при готвене. С аспираторите с вградена технология NoDrop® няма натрупване на капки и неприятна влага, а така почистването става по-лесно и се осигурява по-дълъг живот на кухненските мебели .

E.ion® System е технология, възпроизвеждаща йонизацията на въздуха в природата. Благодарение на генерирането на отрицателни йони, аспираторите с вградена система E.ion® не само премахва миризми, но и неутрализира бактерии, вируси и прахови частици, подобрявайки качеството на въздуха в дома, в полза на по-здравословна и чиста среда.

ТАМ КЪДЕТО ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ СЕ ВПЛИТАТ В ЕДНО

Ежегодно FALMEC са носители на множество международни награди за дизайн и иновации. След най-значимите престижните отличия са: наградата Compasso d’Oro през 2020 г. моделът Spazio — една от най-значимите в света на индустриалния дизайн. а системата „Shelf extraction solution“ на FALMEC печели наградата German Design Award – 2023-та. Моделът „Brooklyn“ печели Archiproducts Design Award за иновативен модулен островен аспиратор през 2024 г. а тази година FALMEC бяха удостоени с iF Design Award за моделът „Jolie“ — оценка за иновации, функция, естетика и устойчивост.

Тези отличия говорят за технологична и дизайнерска отговорност - фактор, който вдъхва доверие в архитектите, интериорните дизайнери и крайните потребители, а това е причината италианската компания да утвърждава световен статус на лидер и превърна бранда на FALMEC в предпочитана марка и у нас.

Всяка колекция на FALMEC е проектирана с мисъл за устойчивост, енергийна ефективност и естетика, Компанията работи с рециклируеми материали, оптимизира производството си за минимален отпечатък върху околната среда и същевременно предлага решения, които се вписват във всяка модерна кухня - от минималистични апартаменти до просторни семейни домове.

Оторизиран представител на FALMEC за България e фирма Вето ООД. Експертни консултации за иновативните функционалности на бранда можете да получите във фирмените магазини на ВЕТО-уреди за вграждане в София, Пловдив, Варна и Бургас или в сайта на veto.bg.