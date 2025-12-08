Учени: Наистина ли Сфинксът е създаден от египтяните?

Пирамидите в Гиза и Сфинкса са първите асоциации, които всеки прави с Египет. Пирамидите са били огромни мавзолеи и врати към отвъдния живот за египетските царе. Но каква е била целта на Сфинкса? Ето какъв отговор дават учените на този въпрос.

Класическата теория за произхода на Сфинкса

Според Sky History, Сфинксът е варовикова статуя с дължина 78 метра и височина 20 метра, разположена на платото Гиза, близо до известните пирамиди. Според настоящата теория, Сфинксът е създаден по време на управлението на цар Хафре, който е царувал преди приблизително 4500 години. Важно е да се отбележи, че тази статуя не е донесена на платото Гиза от никъде другаде. Всъщност това е парче варовикова скала, оформено с инструменти, за да наподобява лъв с човешко тяло.

Има много теории за това защо е построена. Според една от тях. Сфинксът носи лицето на самия цар Хафре и целта му е да защитава гробния комплекс на царя. Пирамидата на Хафре се намира тук в Гиза.

Историчката Бетани Хюз описва Сфинкса като „монументално куче-пазач, което е бдяло над гробницата на фараона“.

Струва си да се отбележи, че правилният термин е Великият сфинкс. Тази статуя далеч не е единствената по рода си в Египет. Митичният сфинкс е бил значима фигура в древноегипетската култура. За древните египтяни Великият сфинкс е бил ясен символ, а присъствието му близо до пирамидите е било строго предупреждение срещу нарушаване на гробниците на царете.

Алтернативна версия за произхода на Сфинкса

Има археологически доказателства в подкрепа на общото мнение, че Сфинксът датира от времето на Хафре. Тези доказателства обаче не са 100% надеждни и подлежат на тълкуване. Поради това някои египтолози посочват индикации, че структурата може да е била построена много по-рано.

Историкът Робърт Шох твърди, че е открил забележими следи от водна ерозия върху Сфинкса, които не се срещат върху съседните паметници в Гиза. Той смята, че това доказва, че статуята всъщност е била издълбана много преди пирамидите, „когато е имало много по-умерен климат“ с по-голяма влажност и валежи. Следователно Шох е убеден, че Сфинксът е построен от цивилизация, предшестваща древните египтяни.

Тази теория обаче не е безпогрешна. Водната ерозия на Сфинкса може да е свързана с наводненията на Нил.

