Аспект на деня и фаза на луната на 3 октомври 2025 г. Меркурий с Юпитер ще разкриват тайни

На 3 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 12-и лунен ден до 16:55 ч. Противоречивата енергия, дарена ни от квадратурата на Меркурий с Юпитер, ще бъде вашата пътеводна светлина този петък, разкривайки всичко, което преди е било скрито от погледа ви. Разбира се, не всичко ще върви гладко: има голяма вероятност за объркване на работното място и недоразумения ще разрушат отношенията ви.

Новолуние 2025 година

Без нови връзки

Вероятно ще се окаж

ете, че постоянно преувеличавате, а околните също може да са лицемерни и да лъжат без причина, което в крайна сметка може да доведе до неприятни последици. Това състояние на нещата обаче ще ви помогне най-накрая да разберете на кого да се доверите и от кого да се пазите. Звездите препоръчват да избягвате нови връзки и да се очаровате от нови познанства от пръв поглед, тъй като преценката ви за тях в крайна сметка може да бъде погрешна, а прекаленото сближаване не само ще ви разочарова, но и ще доведе до сериозни последици, като например удар по иначе перфектната ви репутация, която ще бъде много трудна за възстановяване.

Пълнолуние 2025 година

Сънища и подстригване

Подстригването в този ден ще ви помогне да се отървете от отрицателната енергия. Сънищата, особено тези преди зазоряване, заслужават внимателно разглеждане. В повечето случаи те се сбъдват. Добре е да обърнете особено внимание на събитията на третия ден след съня.

Пълнолуние на 7 октомври 2025 г. - Прогноза за всички зодии

