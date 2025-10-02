Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 3 октомври 2025 г. Меркурий с Юпитер ще разкриват тайни

02 октомври 2025, 19:41 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на луната на 3 октомври 2025 г. Меркурий с Юпитер ще разкриват тайни

Съдържание:

На 3 октомври 2025 г.  Луната е нарастваща, 12-и лунен ден до 16:55 ч. Противоречивата енергия, дарена ни от квадратурата на Меркурий с Юпитер, ще бъде вашата пътеводна светлина този петък, разкривайки всичко, което преди е било скрито от погледа ви. Разбира се, не всичко ще върви гладко: има голяма вероятност за объркване на работното място и недоразумения ще разрушат отношенията ви.

Новолуние 2025 година

Без нови връзки

Вероятно ще се окаж

ете, че постоянно преувеличавате, а околните също може да са лицемерни и да лъжат без причина, което в крайна сметка може да доведе до неприятни последици. Това състояние на нещата обаче ще ви помогне най-накрая да разберете на кого да се доверите и от кого да се пазите. Звездите препоръчват да избягвате нови връзки и да се очаровате от нови познанства от пръв поглед, тъй като преценката ви за тях в крайна сметка може да бъде погрешна, а прекаленото сближаване не само ще ви разочарова, но и ще доведе до сериозни последици, като например удар по иначе перфектната ви репутация, която ще бъде много трудна за възстановяване.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Пълнолуние 2025 година  

Сънища и подстригване

Подстригването в този ден ще ви помогне да се отървете от отрицателната енергия. Сънищата, особено тези преди зазоряване, заслужават внимателно разглеждане. В повечето случаи те се сбъдват. Добре е да обърнете особено внимание на събитията на третия ден след съня.

Пълнолуние на 7 октомври 2025 г. - Прогноза за всички зодии

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес