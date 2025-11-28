Европа и Украйна имат още един коз в спора със САЩ

Дали съдбата на Европа е предрешена в Маями? Такива бяха опасенията тази седмица, когато европейският комисар Андриус Кубилиус се оплака от "неприемливите" предложения на САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна и от факта, че Европа изглежда не е в състояние да предложи свои собствени предложения.

"Уморен съм винаги да обсъждам американските планове. Би било по-добре, ако ние разработим нашите", каза той на събитие в Страсбург, организирано от френското списание L'Express.

Лесно е да се разбере какво има предвид Кубилиус. Въпреки че подкрепата на лидери като Еманюел Макрон и Киър Стармър сведе 28-те унизителни точки на администрацията на Тръмп до 19 по-приемливи, заплахата от картагенски мир, който да накаже Киев и да натовари Европа със сметката, не е изчезнала. Още: САЩ пробутват мирното си споразумение на Украйна, макар да са разбрали как Русия се готви за още война

Фронтовата линия е в патова ситуация, а Украйна, за която Тръмп настоява, че "не държи на картите", ще привърши парите си до февруари. Дълбоката зависимост на европейските лидери от САЩ в областта на отбраната, енергетиката и търговията ги е поставила в ролята на зрители. Американските официални лица прекараха понеделник в ругатни по адрес на Европейския съюз относно свръхрегулацията на американските фирми.

Европейското асо – замразените руски активи

Би било погрешно обаче да се смята, че Европа е напълно без карти. Точка 14 от плана "Уиткоф-Дмитриев" се опитва да анулира най-добрата от тях, като изисква значителна част от замразените руски държавни активи в размер на 300 млрд. долара - повечето от които се намират в белгийската разплащателна къща Euroclear - да бъдат разпределени между Вашингтон и Москва и да бъдат реинвестирани във възстановяването. САЩ търсят изгоден начин да заявят победата на Тръмп, а Русия вижда в това жизненоважен начин да лиши Киев от спасителна линия. Реакцията на Европа е потрес, гняв и протест.

Но е време за действие. Регион, чийто брутен вътрешен продукт е 10 пъти по-голям от този на Русия, е в състояние да направи повече, отколкото досега. Продължаващите възражения срещу използването на тези средства за отпускане на заем за репарации - включително от страна на Euroclear, която се опасява за собствената си жизнеспособност - могат и трябва да бъдат преодолени или чрез предлагане на гаранции на Белгия, или чрез намиране на равностойна сума. По-голямото колебание дава възможност на САЩ да извиват ръцете на Европа, смята Агата Демара от Европейския съвет за външни отношения. Още: Лукашенко заплаши Зеленски: Приеми мирния план на САЩ, за да не загубиш Украйна

Необходима е лидерска позиция, в идеалния случай от страна на Германия и Франция, откъдето се планира продажбата на огромен брой изтребители на Киев. Въпреки твърденията на Доналд Тръмп за обратното, Европа е главният източник на финансиране на Украйна.

Преминаването на Рубикона по отношение на замразените активи трябва да бъде придружено от други мерки за финансиране. Цената на възстановяването на Украйна ще бъде около 230 млрд. долара, по оценка на Bloomberg Economics.

Превъоръжаването

Но Европа трябва да плати и за собственото си превъоръжаване пред лицето на войнствеността на Путин. Континентът се нуждае от солидарност, за да може да се изправи на крака в света на Тръмп. Централните банкери от еврозоната призоваха за повече съвместен дълг, за да се финансират общите военни разходи. Още: Кремъл скочи да брани пратеника на Тръмп. САЩ разделят мира и гаранциите за Украйна, но на каква цена? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Като се има предвид стагнацията на германската икономика и бюджетната криза във Франция, това има смисъл. Заместник-председателят на BlackRock Inc. Филип Хилдебранд е сред тези, които очертават нов сигурен актив.

Предоставянето на парични средства - чрез размразяване на активите или по друг начин - ще признае, че съдбата на Европа като стратегически фактор е свързана с тази на Украйна; това няма да доведе до внезапен военен пробив на място. Реалността е такава, че прекратяването на тази война ще изисква отстъпки: Украйна ще трябва да приеме известна загуба на територия, военната ѝ сила ще намалее, а членството в НАТО все още изглежда твърде далечен мост. От съществено значение ще бъде засилването на борбата с корупцията.

Въпреки това, предвид натиска от страна на Москва, чиито приходи от петрол са уязвими от санкциите, Европа трябва да направи всичко възможно, за да се противопостави на планове, които приличат повече на озлобена капитулация, отколкото на мир. Маями е далеч от Берлин и Париж - не е място, където да се решава съдбата на континента. Още: Посланикът на Тръмп. Кой е Дан Дрискол и каква е ролята му в преговорите за Украйна

Автор: Лионел Лоран за Bloomberg