Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на Луната на 5 септември 2025 г. Бъдете изключително внимателни в действията си

04 септември 2025, 20:05 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 5 септември 2025 г. Бъдете изключително внимателни в действията си

Съдържание:

На 5 септември 2025 г. Луната е нарастваща. 13-и лунен до 18:57 ч. През този ден Луната се намира в знака на Водолея. Сега ще сте склонни към ексцесии - може да се решите на крайни действия, да напуснете работа, да се разделите с партньора си. Всичко това ще е резултат от необуздани емоции, върху които е добре да наложите контрол, за да не разрушат живота ви. 

Месечен хороскоп за септември 2025 г. 

Нужда от промяна

Нуждата да промените нещо е най-добре да се насочи в положителна посока: например, пренаредете апартамента си, поръчайте нов полилей или сменете прическата си. Но е по-добре да не вземате по-смели и мащабни решения, към които Луната във Водолей ще ви подтикне, защото малко по-късно резултатът от тях ще ви се стори изключително незадоволителен. Ако искате да разрешите някои важни въпроси с някого или да обсъдите някаква деликатна ситуация, звездите ви съветват да помислите десет пъти, преди да кажете нещо. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Лунно затъмнение и Пълнолуние на 7 септември 2025 г. Съвети за всички зодии

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване на косата. В сънищата, може да видите улика, която ще ви подскаже как да направите живота си по-щастлив.

Снимки: iStock

Пълнолуние 2025 година 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес