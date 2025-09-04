Аспект на деня и фаза на Луната на 5 септември 2025 г. Бъдете изключително внимателни в действията си

На 5 септември 2025 г. Луната е нарастваща. 13-и лунен до 18:57 ч. През този ден Луната се намира в знака на Водолея. Сега ще сте склонни към ексцесии - може да се решите на крайни действия, да напуснете работа, да се разделите с партньора си. Всичко това ще е резултат от необуздани емоции, върху които е добре да наложите контрол, за да не разрушат живота ви.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Нужда от промяна

Нуждата да промените нещо е най-добре да се насочи в положителна посока: например, пренаредете апартамента си, поръчайте нов полилей или сменете прическата си. Но е по-добре да не вземате по-смели и мащабни решения, към които Луната във Водолей ще ви подтикне, защото малко по-късно резултатът от тях ще ви се стори изключително незадоволителен. Ако искате да разрешите някои важни въпроси с някого или да обсъдите някаква деликатна ситуация, звездите ви съветват да помислите десет пъти, преди да кажете нещо.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване на косата. В сънищата, може да видите улика, която ще ви подскаже как да направите живота си по-щастлив.

