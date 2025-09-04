Съветник на президента се усъмни в данните, че България е осигурила една трета от оръжията за Украйна

Нагла бруталност. Така бих го описал с две думи. Така Димитър Стоянов, секретар на президента на републиката по сигурност и отбрана, коментира в предаването "Интервюто" по БНТ побоя на шефа на русенската полиция. "Време е обществото да прояви нетърпимост към такива прояви, а съдът да прилага закона с пълна сила. Пожелавам на колегата бързо възстановяване и връщане обратно на работа", подчерта Стоянов.

Колко оръжия е дала България на Украйна?

Той коментира изказването на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че една трета от оръжията за Украйна са осигурени от България. "Една от третата от оръжието, което е предоставено на Украйна идва от България. До началото на тази година оръжието, което е предоставено на Украйна е за сума от над 120 милиарда евро. Едва ли България е имала такива способности да предостави оръжие за над 40 милиарда евро. Това е, може би, грешка в превода или пък неправилно интерпретирани думи на председателя на Европейската комисия. България предоставя оръжие на фирми, или по-точно продава оръжие на фирми, които ги предоставят най-вероятно на Украйна. Оръжейният бизнес с това се изхранва", каза той.

За състоянието на Булгаргаз

Съветникът на президента разкритикува изказване на енергийния министър Жечо Станков. "Позволете да разсея едни твърдения, които бяха хвърлени в публичното пристранство вчера от министъра на енергетиката, който си позволи да заблуди българското общество във връзка с договора с "Боташ" и предстоящата зимна обстановка в България. "Булгаргаз" не е във фалит поради това, че има сключен договор с "Боташ". "Булгаргаз" е във фалит още през 2022 година. Тогава, ако министър Станков си спомня, 800 милиона бяха вложени от служебното правителство да бъде заздравено дружеството. Реалният фалит на "Булгаргаз" идва точно от "Топлофикация". Дължимите суми са над 1 милиард и 300 милиона лева. Така че това е причината. Калпавото управление на "Топлофикация" - София. А кой управляваше "Топлофикация" - София до 2023 година, а и сега продължават по същия начин. Следващата интерпретация, която беше абсолютно невярна, че 6 милиарда от "Боташ" позволяват пълна модернизация на българската армия. Изпусканата е една 0. Българската армия се нуждае от 60 милиарда, за да бъде напълно модернизирана. И третата интерпретация е за 12 магистрали - Черно море. Да, може и повече да бъдат тези магистрали, ако ГЕРБ не ги строи. Защото те ги строят с лъжица, която изсипва асфалта, но с дупка. И дупката, там където тече асфалт, тече в нощното шкафче с еврата и с кюлчетата със злато", каза още той.

