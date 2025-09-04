Звездите на Турция се развихриха срещу Грузия, но червен картон накара "лунните звезди" да треперят в голово шоу

Турция постигна труден успех с 3:2 над Грузия в първи двубой от групата на България - E, в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Звездите на южната ни съседка се развихриха и нанизаха три гола до 52-рата минута. Две от тях бяха дело на новото попълнение на Фенербахче Керем Актюркоолу, който с трансфера си предизвика полемики, тъй като е бивш футболист на Галатасарай. В 70-ата минута обаче резервата Баръш Алпер Йълмаз получи директен червен картон, след който "кръстоносците" върнаха две попадения.

