Войната в Украйна:

Звездите на Турция се развихриха срещу Грузия, но червен картон накара "лунните звезди" да треперят в голово шоу

04 септември 2025, 21:01 часа 233 прочитания 0 коментара
Звездите на Турция се развихриха срещу Грузия, но червен картон накара "лунните звезди" да треперят в голово шоу

Турция постигна труден успех с 3:2 над Грузия в първи двубой от групата на  България - E, в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Звездите на южната ни съседка се развихриха и нанизаха три гола до 52-рата минута. Две от тях бяха дело на новото попълнение на Фенербахче Керем Актюркоолу, който с трансфера си предизвика полемики, тъй като е бивш футболист на Галатасарай. В 70-ата минута обаче резервата Баръш Алпер Йълмаз получи директен червен картон, след който "кръстоносците" върнаха две попадения.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Световно първенство по футбол 2026 Грузия отбор Турция отбор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес