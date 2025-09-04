Най-важните новини за деня: 4 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 септември 2025 г.

ВЕТОТО НА РАДЕВ ОТИДЕ В КОША: СПОРНИЯТ ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ ОСТАВА

Спорните промени в Закона за държавната собственост бяха приети повторно със 126 гласа "за" 46 - "против" и без "Въздържали се", с което парламентът не се съобрази с ветото на президента Радев, който върна законопроекта за ново обсъждане с обвинение към властта, че продава държавата. Преди президента опозицията алармира, че с въпросните текстове се поставя на бързата писта продажбата на около 4400 имота с отпаднала необходимост, включително коминът на "Пирогов", терени по Черноморието, части от язовири, защитени местности, имоти в природни паркове и на държавната граница. Според тях поправките позволяват раздържавяване на обекти от забранителния списък без решение на Народното събрание – включително пристанищата във Варна и Бургас, части от лечебни заведения, имоти на "Български пощи" и БДЖ.

"РАДЕВ НЯМА КАДРИ": ПЕТКО ПЕТКОВ ОБЯСНИ ЗАЩО ПРЕЗИДЕНТЪТ Е ИЗПУСНАЛ МОМЕНТА ЗА ПАРТИЯ (ВИДЕО)

България има единна политика, свързана с евроориентацията ни. Винаги се е появявали обаче отклонения - хем да сме с тези, хем с онези. Доста разочароващо е да нямаме отместване от мисленето на българските политици - 80 години по-късно. Относно посещението в Китай се заговори за някакви други линии освен обичайната. Това заяви в предаването "Студио Actualno" социологът д-р Петко Петков, коментирайки визитата на вицепремиера Атанас Зафиров в Пекин и вътрешнополитически теми.

ПЕЕВСКИ ПРЕДЛАГА, ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕМА: МОЖЕ ДА ИМА ПРОМЕНИ В ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ВОДАТА И ВИК

Народното събрание прие доклада на Временната комисия за безводието, като прие проект на решение, с което задължи Министерски съвет да изготви план за действие, както и ескпертен, финансов и административен анализ на ефективността на предложенията и препоръките с оглед преодоляване на причините, водещи до безводие. "За" доклада гласуваха 167 депутати, "против" - 3 и без "въздържали се". Прави впечатление, че една от препоръките на "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е разработване на нов модел на финансиране и ценообразуване във ВиК сектора и други.

7 МЕСЕЦА ЗА БЮДЖЕТА МИНАХА: ДАНЪЦИ ВЛИЗАТ, РАЗХОДИТЕ СА ПОВЕЧЕ - СЕГА НАКЪДЕ?

Приходите от данък "печалба" за първите 7 месеца на годината са значително увеличени на годишна база - 36%. През тази година са събрани 3,734 млрд. лева, което е с почти 1 млрд. лева повече (987,7 млн. лева). Но за увеличението основният принос е на банките - те внесоха авансово половин милиард лева, които по закон могат да внесат чак през 2026 година. Без тях ръстът в събираемостта е 18%, което пак е доста - Още: Хитър ход и животоспасяваща инжекция за държавния ни бюджет - вече факт

ПОЩИТЕ СА ГОТОВИ - КАК ЩЕ ОБМЕНЯМЕ ЕВРО ТАМ? (ВИДЕО)

Над 2200 пощенски станции в цялата страна ще обменят левове в евро, а голяма част от служителите на “Български пощи” вече са обучени да извършват физическа обмяна на банкноти. Това ще се случи обаче след 1 януари 2026 г.

СРЕДНАТА СКОРОСТ И ГЛОБИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ: КОИ ОТСЕЧКИ ЩЕ СЕ СЛЕДЯТ И ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

От 6 септември, събота, започва измерване на средна скорост в България, а от 7 септември ще почнат да се налагат и глоби. Нарушенията ще бъдат регистрирани на участъци, които може да бъдат видени на сайта на "Националното тол управление". Това потвърди проф. Олег Асенов, който е директор на управлението.

"КИТАЙ НЕ Е ВРАЖЕСКА ДЪРЖАВА И ОЩЕ СМЕ В 16+1": БОРИСОВ НЕ ВИЖДА СКАНДАЛ ВЪВ ВИЗИТАТА НА ЗАФИРОВ (ВИДЕО)

"Аз не знам Китай да я обявен за вражеска държава. Аз от ГЕРБ не съм изпратил хора там, защото имаме много работа, но България не е излязла от формата 16+1, не съм чул ЕК или Европа да има в лицето на външния министър директива относно посещение в Китай", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай. Той напомни, че шефът на Европейската централна банка също е бил в Пекин и това не е било проблем (бел. гл. ред. - но не е бил на военен парад с Владимир Путин и Ким Чен Ун).

ИМА ЛИ ЗАГЛУШАВАНЕ НА GPS СИГНАЛА НА САМОЛЕТА НА ФОН ДЕР ЛАЙЕН: ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР КОМЕНТИРА

Изслушването на премиера Росен Желязков в Народното събрание е заради "измислен повод". Няма срив в сигнала на GPS-a на самолета, на който се беше качила председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Нито една наша агенция не показва срив на сигнала на GPS-а на самолета на Фон дер Лайен. Това заяви пред bTV вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

НЯМА ДАННИ ЗА ВЪНШНА НАМЕСА: ПРЕМИЕРЪТ СЛОЖИ ТОЧКА НА ТЕМАТА С GPS-А, РУСИЯ И ФОН ДЕР ЛАЙЕН

Няма доказателства за външна намеса или хибридна атака в случая със заглушения GPS в самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над летище Пловдив. Няма и нужда от разследване. Тази позиция на властта в България потвърди на изслушване в парламента премиерът Росен Желязков днес, 4 септември. Според него подобни инциденти са многобройни и нормални. Заплаха за самолета не е имало във връзка с кацането му, стана ясно от думите му. "Това не е инцидент, свързан с конкретния полет", каза Желязков.

ГАРАНЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА УКРАЙНА СА ТЕОРЕТИЧНИ: ЗЕЛЕНСКИ ГО КАЗА НА МАКРОН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Гаранциите за сигурност за Украйна са готови и ще бъдат приети днес, 4 септември, от Коалицията на желаещите. Това увери френският президент Еманюел Макрон. По думите му, коалицията ще осигури тези гаранции веднага щом бъде постигнато спиране на огъня. Според ДПА, в гаранциите влизат разполагане на мироопазващ контингент, обучение и осигуряване на нови, по-модерни оръжия за украинската армия, както и обещания от американска страна за подкрепа с логистика и разузнаване.

26 СТРАНИ ЩЕ ПРАТЯТ "СИЛИ ЗА ПОДСИГУРЯВАНЕ" В УКРАЙНА, САЩ ПОДКРЕПЯТ И СА ГОТОВИ ЗА САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ (ВИДЕО)

Двадесет и шест държави, предимно европейски, са се ангажирали да участват в "сили за подсигуряване" на място в Украйна при евентуално бъдещо споразумение за примирие или мир. Те са готови да разположат войски в нападнатата от диктатора Владимир Путин страна или да осъществят присъствие в морето и във въздуха, обяви френският президент Еманюел Макрон на пресконференция в Елисейския дворец на 4 септември. Днес в Париж се проведе среща на "Коалицията на желаещите" - на място или онлайн се включиха лидерите на близо 40 държави, които се ангажират да осигурят подкрепа за гаранции за сигурност на Украйна.

ЕВРОПЕЙСКИ ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА: СИГНАЛ ОТ ГЕРМАНИЯ, ЧЕ ФОН ДЕР ЛАЙЕН ГОВОРИ НЕОБМИСЛЕНО

Европейските държави работят по "доста точни планове“ за потенциално разполагане на войници в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната. Те ще бъдат изцяло подкрепени от страна на САЩ, увери председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Financial Times. В интервюто тя уточни, че има "ясна пътна карта" за евентуалното разполагане на европейски войници в Украйна.

РУСКИЯТ ГАЗ ЗА КИТАЙ И "СИЛАТА НА СИБИР 2": НАЯВЕ СА НЕЯСНОТИ ЗА РАДОСТТА НА ПУТИН

Подписахме юридически обвързващ меморандум за изграждането на газопровода "Силата на Сибир 2" с капацитет от 106 млрд. кубични метра - това обяви ръководителят на руския газов монополист "Газпром" Алексей Милер по време на визитата на руския лидер Владимир Путин в Китай, която трая няколко дни. Самият Путин повтори това - но от китайска страна няма такова потвърждение, пише The Washington Post.

МИСТЕРИЯТА, КОЯТО ПОМРАЧИ ФИНАЛА НА МОНДИАЛ'98 И КОРОНЯСА ФРАНЦИЯ ЗА ШАМПИОН

281 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.