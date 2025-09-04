"Всички се страхуват от него, с изключение може би на двама": Експерт каза как новата прическа на Алкарас му помага на US Open

Карлос Алкарас се радва на доминираща серия на US Open, като до момента не е загубил нито един сет в турнира. След като премина през първите четири кръга без проблем, испанецът победи 20-ия поставен Иржи Лехечка на 1/4-финалите по категоричен начин с 3:0. Триумфът му означава, че на 1/2-финала той ще се изправи срещу 24-кратния шампион от Големия шлем Новак Джокович, когото не е побеждавал от Уимбълдън през 2024 г.

Експерт каза как новата прическа на Алкарас му помага на US Open

Въпреки че загуби последните си два сблъсъка със сърбина, мнозина залагат на Алкарас да продължи към големия финал, включително и бившият треньор на Наоми Осака - Патрик Муратоглу. Муратоглу, който се раздели с Осака в края на юли, смята, че новият външен вид на испанеца му помага в Ню Йорк. Топй допълни, че голяма част от играчите се страхуват от него с изключение на двама. В публикация в социалните мрежи той заяви следното:

"Мисля, че най-голямото оръжие на Алкарас на US Open е прическата му. Тя подчертава неговата физика и динамичност, които го определят толкова добре и го правят толкова страшен за играчите. И смятам, че това може да окаже влияние. Искам да кажа, не че той се нуждае от въздействие. Разбира се, той не се нуждае от това въздействие върху играчите. Всички се страхуват от него, с изключение може би на Синер и Джокович. Но усещането, което играчите могат да имат за Алкарас, се подсилва още повече от прическата."

Кампанията на Алкарас на US Open през 2025 г. е много по-добра в сравнение с 2024 г., когато той отпадна във втория кръг. Той стартира с победа над местния любимец Райли Опелка, след което отстрани Матиа Белучи във втория кръг. 22-годишният тенисист не беше подложен на изпитание в третия кръг срещу Лучано Дардери, както и в 1/8-финала срещу Артур Риндеркнех, в който беше принуден да играе в тайбрек в първия сет. След като победи комфортно Лехечка на 1/4-финала, Алкарас ще се надява да преодолее Джокович в директен сет в стремежа си да спечели шеста титла от Големия шлем.

