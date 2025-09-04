Росен Желязков: България няма да изпраща войски в Украйна (ВИДЕО)

„Мястото на България в „Коалицията на желаещите“ е там, където е решението на НС, а то е, че ние няма да изпращаме войски в Украйна. Нашето участие ще бъде чрез противоминни кораби и спомагателни кораби, с летищна и друга спомагателна инфраструктура. Ще си изпълним ангажиментите в рамките и в предела на решението на НС“. Това каза премиерът Росен Желязков на брифинг след срещата с председателя на Европейския съвет Антионио Коща.

„Това е третото ми посещение в България и е много важно да съм тук, близо до българските граждани и да работим заедно за следващата политическа година България. Моята визита идва веднага след важната среща днес в Париж“, каза от своя страна Коща.

Росен Желязков изрази съболезнования за трагедията в Лисабон, Коща е бил 3 мандата кмет на града. Той посочи и останалите теми, обсъдени по време на срещата. „За страните членки на съюза е много важно да отстояваме отбраната на Съюза. Предприели сме необходимите стъпки за засилване на инвестициите в ключови военни способности. Имахме възможност да обсъдим днес на формат „Коалиция на желаещите“ обстановката в Украйна. Крайният резултат за нас е важен – трайна стабилност и просперитет в Украйна. Обсъдихме и сигурността в Черно море, Черноморският басейн е важен за енергийната независимост и свързаността“, каза министър-председателят Росен Желязков.

По думите му агресията показа, че енергетиката и търговията са много важен инструмент за натиск. „Западните Балкани остават стратегически приоритет за нас. Разширяването на ЕС е приоритет за нас, това гарантира по-висока степен на сигурност и просперитет“, посочи още премиерът. „За Северна Македония – нашата политика остава непроменена. Чувствителната тема за Близкия изток изисква проактивни действия. Настояваме за рязко подобряване на ситуацията в Газа, освобождаване на заложниците“, коментира Желязков.

Посещението е част от неговата обиколката на столиците на страните-членки на Европейския съюз. Визитите в двете съседни държави са част от инициативата „Обиколка на столиците на държавите членки на Европейския съюз“, която ще се проведе между 1 и 19 септември. Коща пристигна у нас от Букурещ, а целта на обиколката му е набелязването на политически приоритети за следващите заседания на Европейския съюз.

