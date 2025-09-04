За осми път: Варненци излязоха на протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Осми протест пред Община Варна срещу задържането на кмета Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Хората поискаха прокуратурата и съдът в София да разгледат мярката за неотклонение без повече отлагания и да бъдат освободени.

"Тук съм, защото преди всичко искам да има правосъдие, а не кривосъдие - първо. Второ, защото абсолютно съм убеден от всичко, което излезе в медийното пространство, че Благомир Коцев е невинен и както е невинен, е възможно най-тежко ощетен. Тук съм заради собствените си деца, имам три - за да им покажа, че никога не е късно да търсиш правата си, че трябва да го правят и те, че демокрацията трябва по някакъв начин да се извоюва", коментира протестиращ мъж.

