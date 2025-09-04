Войната в Украйна:

Любо Ганев с усмивка: Искам парите на БФС, давам успехите на волейбола ни (ВИДЕО)

04 септември 2025, 22:26 часа 289 прочитания 0 коментара
Любо Ганев с усмивка: Искам парите на БФС, давам успехите на волейбола ни (ВИДЕО)

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев говори пред журналисти непосредствено преди двубоя между България и Испания от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 г. на Националния стадион "Васил Левски". Русенецът демонстрира прословутото си чувство за хумор и разкри за разговор с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Ганев пожелал от Иванов бюджета на централата в "Бояна", а в замяна бил готов да даде успехите на националните ни отбори по волейбол.

Любо Ганев се шегува преди България - Испания

„Всички федерации от колективните спортове и спортовете с топка трябва да се подкрепяме, трябва да обменяме опит и когато Георги Иванов ми се обади с най-голямо желание, даже се пошегувах и му казах: „Трябва да обменяме опит, вие да вземете от нашия късмет и успехи, а ние да имаме като вашия бюджет“. Това са много хубави събития и трябва да се подкрепяме, защото виждате колко малко трябва на тези хора, за да ги направим щастливи“, заяви Ганев.

Окачените бутонки

„Ние тази година имахме 6 Световни и 2 Европейски първенства. 5 вече минаха, а буквално след 6 дни започва последното Световно при мъжете. Всичко се решава на терена и в залата. Този, който не е опитал, той не е успял, пожелавам на всички спортисти да са здрави, както на футбола, така и на волейбола, и дано има късмет с нас“, завърши президентът на Федерацията по волейбол.

ОЩЕ: "Стоичков като ми разказа... И от Таджикистан сме далеч!": От БФС с болезнено признание (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол БФС Испания отбор Любо Ганев
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес