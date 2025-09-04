Любо Ганев с усмивка: Искам парите на БФС, давам успехите на волейбола ни (ВИДЕО)

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев говори пред журналисти непосредствено преди двубоя между България и Испания от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 г. на Националния стадион "Васил Левски". Русенецът демонстрира прословутото си чувство за хумор и разкри за разговор с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Ганев пожелал от Иванов бюджета на централата в "Бояна", а в замяна бил готов да даде успехите на националните ни отбори по волейбол.

„Всички федерации от колективните спортове и спортовете с топка трябва да се подкрепяме, трябва да обменяме опит и когато Георги Иванов ми се обади с най-голямо желание, даже се пошегувах и му казах: „Трябва да обменяме опит, вие да вземете от нашия късмет и успехи, а ние да имаме като вашия бюджет“. Това са много хубави събития и трябва да се подкрепяме, защото виждате колко малко трябва на тези хора, за да ги направим щастливи“, заяви Ганев.

„Ние тази година имахме 6 Световни и 2 Европейски първенства. 5 вече минаха, а буквално след 6 дни започва последното Световно при мъжете. Всичко се решава на терена и в залата. Този, който не е опитал, той не е успял, пожелавам на всички спортисти да са здрави, както на футбола, така и на волейбола, и дано има късмет с нас“, завърши президентът на Федерацията по волейбол.

