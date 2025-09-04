В Русия са щастливи: Благодарение на осакатените във войната направихме пробив в протезирането (ВИДЕО)

Може да е невероятно, но руските чиновници са ненадминати в това да намират нещо положително дори в такова нещо като войната и осакатяването на хора. Споменете ли пред тях войната в Украйна те няма да заговорят за това, че Русия е изолирана от Запада, че срещу нея са наложени санкции, а ще ви кажат, че войната е позволила да се направи истински "пробив" в протезирането. "Не е чак толкова лошо... Вижте нашите протези", заяви днес по този повод заместник-министърът на отбраната на Русия Анна Цивилева по време на Източния икономически форум във Владивосток.

Руските официални лица няма да повдигнат темата за приблизително 1 милион загинали и ранени руски войници (да не говорим за украинските жертви) - те ще наблегнат, че руската инвазия е довела до голям напредък в изработването на протези за всички онези, които се връщат с ампутирани крайници.

"Участниците в специалната военна операция ни позволиха да достигнем нивото на флагман (в тази област)", казва Цивилева, цитирана от Politico. Впрочем тя е дъщеря на братовчед на руския диктатор Владимир Путин.

"Вероятно сега сме лидер в тази област. Нито Китай, нито страните от Азиатско-Тихоокеанския регион, нито страните от Европа предоставят такава цялостна услуга. Това е огромна инвестиция и пари", добавя не без гордост тя.

Благодарение на осакатените ветерани от войната Русия е започнала "много активно да внедрява такива разработки, и именно в нашата страна се натрупа такъв световен опит", продължава тя.

"Дори с двойна ампутация на долните крайници, хората се занимават със сноуборд, ски, играят тенис, катерят се по скали, занимават се с планинарство, карат колела, свирят на китара", радва се Цивилева. "Мисля, че това е огромен скок в областта на протезирането", добавя тя.

Въпреки тези повече от оптимистични твърдения на Цивилева, различни независими руски медии съобщават за месеци забавяния и други проблеми за ранените руски войници, нуждаещи се от протези.

След анализ на данни от руското Министерство на труда, изданието "Такие дела" изчисли, че през 2024 г. са издадени 152 500 протези, което е с 53% повече от предходната година. А броят на издадените инвалидни колички се е увеличил с 18%.

Независимата руска медия "Вьорстка" изчисли през март миналата година, че около 100 000 руски войници са били тежко ранени на фронта в Украйна. Според официалната статистика поне половината от тях са претърпели ампутации. Реалната цифра вероятно е много по-висока.

"Напредъкът в медицината е добър, но през XXI век би било за предпочитане той да се постигне без използването на такива варварски методи", написа критичният към Кремъл политически анализатор Фьодор Крашенинников в Telegram в отговор на думите на Цивилева, посочва Politico.