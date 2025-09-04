Куриозен случай: Медузи блокираха френска атомна електроцентрала

Медузи за пореден път блокираха работата на една от атомните електроцентрали (АЕЦ) във Франция. Това съобщи Би Би Си, позовавайки се на данни от местната национална енергийна компания EDF, съобщи БГНЕС. Става дума за централата „Палюел“ в Нормандия, която бе блокирана. Няколко медузи попаднаха във филтрите на помпената станция и централата.

Още: Медузи спряха работата на най-голямата АЕЦ в Западна Европа

Единият от четирите реактора беше спрян, а другият беше намален от съображения за безопасност. В резултат на това общото производство на електроенергия намаля от 5,2 гигавата на 2,8 гигавата. В момента в станцията започнаха възстановителни работи. Датата на завършване не е уточнена.

Още: Ръст на лилавите медузи в Егейско море: Туристите са притеснени

Подобен инцидент се случи преди по-малко от месец във френската АЕЦ „Гравелин“. Тогава експерти заявиха, че инцидентът се дължи на глобалното затопляне, поради което медузите започнаха да се размножават по-дълго и по-бързо, което доведе до увеличаване на броя им.

Още: Токсични лилави медузи се появиха до остров Евбея