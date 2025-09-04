"Абе, ти болен ли си?": Венци Стефанов даде ясен отговор на въпроса дали България може да победи Испания

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своята "прогноза" за срещата на националния отбор на България с Испания. Както е известно, европейският шампион гостува на Националния стадион "Васил Левски" за срещата между двете страни в световните квалификации за Мондиал 2026. Босът на "белите" бе запитан за очакванията си към двубоя, преди да влезе в стадиона, но не изрази голям оптимизъм относно крайния резултат.

Венци Стефанов не вярва в чудото на "Васил Левски"

Стефанов, който преди няколко месеца даде своята рецепта за срещата между България и Испания, бе попитан какво очаква от срещата. Един от журналистите се обърна към него с думите: "До момента не сме имали победа срещу Испания. Сега ли е моментът това да се случи?" Шокиран от въпроса и с лека насмешка, президентът на "белите" отговори: "Абе, ти болен ли си? Недей така."

Друг пък предположи, че "лъвовете" могат да изненадат европейския шампион и да стигнат до равенството. Стефанов не остана впечателен и от това предложение и заяви: "Ти да не си врачка? Ако е равен, ще дойда до Пловдив да те черпя. Ако публиката ни даде предимство, ще сме добре", добави все пак той.

Преди няколко месеца Венци Стефанов заяви от какво ще се нуждаят феновете на Националния стадион, за да преживеят срещата - мента, глог и валериана. Той също така предложи отборът на Славия, който в онзи момент се представяше силно, да играе вместо националния отбор.

ОЩЕ: Испанските национали се страхуват от очакваната атмосфера на стадион "Васил Левски"