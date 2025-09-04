Войната в Украйна:

"Абе, ти болен ли си?": Венци Стефанов даде ясен отговор на въпроса дали България може да победи Испания

04 септември 2025, 21:45 часа 599 прочитания 0 коментара
"Абе, ти болен ли си?": Венци Стефанов даде ясен отговор на въпроса дали България може да победи Испания

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде своята "прогноза" за срещата на националния отбор на България с Испания. Както е известно, европейският шампион гостува на Националния стадион "Васил Левски" за срещата между двете страни в световните квалификации за Мондиал 2026. Босът на "белите" бе запитан за очакванията си към двубоя, преди да влезе в стадиона, но не изрази голям оптимизъм относно крайния резултат.

Венци Стефанов не вярва в чудото на "Васил Левски"

Стефанов, който преди няколко месеца даде своята рецепта за срещата между България и Испания, бе попитан какво очаква от срещата. Един от журналистите се обърна към него с думите: "До момента не сме имали победа срещу Испания. Сега ли е моментът това да се случи?" Шокиран от въпроса и с лека насмешка, президентът на "белите" отговори: "Абе, ти болен ли си? Недей така."

Венцеслав Стефанов

Друг пък предположи, че "лъвовете" могат да изненадат европейския шампион и да стигнат до равенството. Стефанов не остана впечателен и от това предложение и заяви: "Ти да не си врачка? Ако е равен, ще дойда до Пловдив да те черпя. Ако публиката ни даде предимство, ще сме добре", добави все пак той.

Преди няколко месеца Венци Стефанов заяви от какво ще се нуждаят феновете на Националния стадион, за да преживеят срещата - мента, глог и валериана. Той също така предложи отборът на Славия, който в онзи момент се представяше силно, да играе вместо националния отбор.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Испанските национали се страхуват от очакваната атмосфера на стадион "Васил Левски"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Испания отбор Венцеслав Стефанов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес