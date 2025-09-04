Легенда на Реал Мадрид се подигра с новото попълнение на Ливърпул: Голяма част от феновете никога не са чували за него

Ливърпул счупи трансферния рекорд на Острова в последния ден от летния прозорец, за да добави поредната звезда в редиците си. Мърсисайдци платиха около 130 милиона паунда, за да си осигурят Александър Исак от Нюкасъл. 25-годишният нападател подписа 6-годишен договор на стойност близо 300 000 паунда седмично, след като завърши медицинските си прегледи на "Анфийлд" на 1 септември. С подписването на договора приключи най-дългата трансферна сага през лятото, която започна, когато офертата на Ливърпул на стойност 110 млн. паунда в началото на август беше отхвърлена.

Упрекнаха Ливърпул за сумата платена за Исак

Първоначално Нюкасъл настояваше, че Исак не се продава, но покупката на Ник Волтемаде за 70 млн. паунда смекчи позицията им. Според "The Guardian" в крайна сметка клубовете се споразумяха за фиксирана такса от 125 млн. паунда, като отменените бонуси за лоялност вдигнаха крайната стойност до 130 млн. паунда за Нюкасъл.

Тони Кроос попиля Исак и Ливърпул

Така Ливърпул похарчи приблизително 144 млн. евро, което е рекорден трансфер както във Висшата лига, така и в европейския футбол. За някои тази цифра е направо скандална. Един от тези критици е бившият полузащитник на Реал Мадрид Тони Кроос, който даде откровеното си мнение в подкаста, който води заедно с брат си Феликс.

"Доверявам се на нашите слушатели, но бих казал, че приблизително половината от тях дори не са чували за Исак. Преценете сами. Сериозно", отбеляза той. Братята разсъждават и за предишния престой на Исак в Борусия Дортмунд, където той пристигна за малко над 8 млн. евро, но не успя да окаже трайно влияние. "Да. Това са много пари, без съмнение, имайки предвид, че не неправи абсолютно нищо в Дортмунд."

