Русия атакува с дронове Одеска област

Около 15 дрона атакуват южната част на украинска Одеска област от акваторията на Черно море, съобщават местните канали в приложението "Телеграм". Основният удар е в района на Тузли, Татарбунари, Приморско, информират още каналите. По техни съобщения отекват взривове и има поразени цели.

"Група дронове наближават Измаилски район. В момента са в района на Змийския остров. Заплахата от нападение е висока», съобщават от Измилската районна държавна администрация на страницата си във Фейсбук. Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища. Тревогата бе обявена в 18.14 часа. Атаката продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.