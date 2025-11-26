Любопитно:

Аспект на деня и фаза на Луната за 27 ноември 2025 г. Важно предупреждение!

На 27 ноември 2025 г. Луната е нарастваща, 8-и лунен ден от 12:48 ч. Ако до скоро сте се съмнявали в чувствата си или не сте могли да определите кое е наистина важно за сърцето ви, сега ще настъпи дългоочакваната яснота. Това е време, когато илюзиите се разсейват като сутрешна мъгла, отстъпвайки място на зрели решения и съзнателни привързаности, когато най-накрая можете да различите мимолетните увлечения от истинските чувства.

Трансформация

Денят ще разпали във вас огъня на дълбока трансформация, събуждайки не просто желание за действие, а истинска нужда да се промените и да помогнете на другите да се променят. Тази мощна енергия е особено благоприятна за завършване на стари етапи и емоционално изцеление, за освобождаване от ситуации, които отдавна са отминали. Запомнете едно важно предупреждение: всяка агресия или манипулация неизбежно ще се върне като бумеранг, докато искрените стремежи за развитие ще получат тройна подкрепа от Вселената.

Сънища и подстригване

В 8-ми лунен ден обърнете внимание на косата си. Подстригването е силно препоръчително. Сънищата в 8-ми лунен ден могат да се окажат пророчески. Ако се тълкуват правилно, те могат да помогнат при решаването на важни житейски проблеми в настоящето и в бъдещето. 

