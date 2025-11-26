Африканският "брат" на Путин е в опасност. Преврат в Гвинея-Бисау (ВИДЕО)

Президентът на Гвинея-Бисау Умаро Сисоко Ембало, който нарече руския диктатор Владимир Путин „брат“, обяви, че е арестуван, а в страната е направен опит за преврат в страната, съобщи Jeune Afrique. По думите на Ембало, заедно с него са задържани и високопоставени военни. Президентът твърди, че превратът е организиран от началник на щаба на армията. По информация на Jeune Afrique военните са блокирали пътя към президентската резиденция. Там и близо до сградата на избирателната комисия се чуват изстрели.
⚡⚡Attempted military coup — president detained— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025
The coup is unfolding in Guinea-Bissau, West Africa.
According to Jeune Afrique, the country’s president personally called their newsroom to report what was happening. Umaro Sissoco Embaló claims the coup was organized by the… pic.twitter.com/bFkvEwgaJl
Чутовният провал на Путин и "Вагнер" в Африка отвори вратата за Доналд Тръмп
Президентски избори
На 23 ноември 2025 г. в Гвинея-Бисау се проведоха президентски избори. Настоящият президент обяви победа, както и кандидатът на опозицията Фернандо Диаш де Коста. Официалните резултати трябваше да бъдат публикувани в четвъртък, 27 ноември 2025 г.
Още: Нов импулс: Макрон започва обиколка в Африка
Guinea Bissau Army announces they have taken over power in a coup today .President is currently under house arrest. #Guineacoup pic.twitter.com/s6okxaTdZL— Chris06 (@ChristianMugabo) November 26, 2025
"Брат" на Путин
След като получава независимост от Португалия през 1974 г., Гвинея-Бисау преживя серия от преврати. Президентът Ембало съобщи за опити за сваляне на правителството през 2022 и 2023 г. През февруари 2025 г. Ембало посети Русия, където поздрави Владимир Путин на руски с думите „благодаря ти, братко“. Путин отговори, че много руски компании проявяват интерес към дейност на пазара на Гвинея-Бисау.
След хиляди убити: ООН иска разследване на престъпленията в Танзания