Африканският "брат" на Путин е в опасност. Преврат в Гвинея-Бисау (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 19:36 часа 128 прочитания 0 коментара
Президентът на Гвинея-Бисау Умаро Сисоко Ембало, който нарече руския диктатор Владимир Путин „брат“, обяви, че е арестуван, а в страната е направен опит за преврат в страната, съобщи Jeune Afrique. По думите на Ембало, заедно с него са задържани и високопоставени военни. Президентът твърди, че превратът е организиран от началник на щаба на армията. По информация на Jeune Afrique военните са блокирали пътя към президентската резиденция. Там и близо до сградата на избирателната комисия се чуват изстрели.

Президентски избори 

На 23 ноември 2025 г. в Гвинея-Бисау се проведоха президентски избори. Настоящият президент обяви победа, както и кандидатът на опозицията Фернандо Диаш де Коста. Официалните резултати трябваше да бъдат публикувани в четвъртък, 27 ноември 2025 г. 

"Брат" на Путин

След като получава независимост от Португалия през 1974 г., Гвинея-Бисау преживя серия от преврати. Президентът Ембало съобщи за опити за сваляне на правителството през 2022 и 2023 г. През февруари 2025 г. Ембало посети Русия, където поздрави Владимир Путин на руски с думите „благодаря ти, братко“. Путин отговори, че много руски компании проявяват интерес към дейност на пазара на Гвинея-Бисау.

Евгения Чаушева
