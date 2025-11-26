Радан Кънев: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава

Европейската народна партия настоява за повече сила и способност на Европейския съюз да защитава себе си. В контекста на преговорите между САЩ, Русия и Украйна темата за европейската сигурност става още по-актуална. Евродепутатът Радан Кънев коментира в "Светът и ние" по БНТ. „Първоначалното очакване, бих казал драматизация, че никой не пита Европа, вече не е валидно“, каза Кънев. „Европа е част от разговорите, тя има интензивни преговори с украинската страна и с американската страна. Има европейски план за мир… план, който гарантира независимостта на Украйна“, категоричен е той.

Евродепутатът подчерта, че от европейска и украинска перспектива това е „война за независимост“, а не за абстрактен суверенитет. "От украинска перспектива, но и от европейска перспектива това е война за независимост на Украйна. И нейният изход трябва да гарантира, че Украйна няма да допуска намеса във вътрешните си работи, във външната си политика, няма да бъде сателитна държава в бъдеще“, заяви той.

„Аз не бих коментирал нито първоначалните 28 точки, които се оказаха превод с Google Translate от руски на английски, които президентът Тръмп явно не беше чел преди толкова да настоява, че те са американската позиция. Не бих коментирал и начина, по който преговорите протичат. Моето опасение е, че Русия няма да приеме дори първоначалните 28 точки, които сами беше написала, тъй като нейната цел очевидно е възстановяване на имперските граници на Кремъл", коментира още Радан Кънев.

