Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно

Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир, заяви председателят на Европейската комисия пред евродепутатите в Страсбург. Урсула фон дер Лайен откри днешното заседание на европарламента и очерта каква трябва да е единната позиция на Съюза за преговорите за мир между Русия и Украйна с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

Основното послание в обръщението беше, че договорът трябва да гарантира справедлив и траен мир за Украйна и възможност страната да се развива като независима държава. Сигурността на Европа е другият ключов елемент, с който компромис не трябва да се прави. Фон дер Лайен подчерта, че военните действия продължават и натискът върху Русия не бива да отслабва. Да не се взимат решения за Украйна, без Украйна и за Европа, без Европа, да бъде гарантирана финансовата подкрепа за Киев е сред ключовите изисквания от Комисията, предаде БНТ.

"Справедлив и траен мир - това, е което всички ние искаме. За това Европа подкрепя всички усилия, за да изгради този мир за Украйна. Мир, който ще спре убийствата. Такъв, който няма да позволи създаването на опасен прецедент. Мир, който гарантира украинската сигурност и суверенитет в дългосрочен план. И мир, който е гаранция за здрава архитектура на сигурността на Европа. Ето защо ние приветстваме усилията на президента Тръмп. След месец на разговори е важно, че работата по реалния текст започна. Разбира се, знаем, че са необходими още много усилия. Но вярвам, че благодарение на работата на Украйна, на Съединените щати и на нас, европейците, през последните няколко дни в Женева, сега имаме начална точка. Нашият обединен фронт, единен глас и нашите споделени цели трябва да продължат да бъдат водещи на европейско ниво", председателят на ЕК Урсула фон Дер Лайен.

"Това е план за капитулация, който е предателство на нашите ценности. Един документ, съставен зад гърба на Украйна и Европейския съюз, който стъпква суверенитета, независимостта и териториалната цялост на една страна и признава правото на завоевателство, това е следствие от закона на силата", заяви Илаче Гарсия Перес, Прогресивен алианс на социалистите и демократите

"Позицията на Патриоти за Европа е ясна – ние осъждаме агресията на Русия, но в името на жертвите на Украйна ние трябва да сложим край на това. И да започнем възстановяването на Украйна. Така че Европейският съюз трябва да подкрепи този американски план, а не да го задържа. Ние не бива да пропускаме този шанс, шанс за мир и сигурност", обяви на свой ред Кинга Гал, заместник-председател на Патриоти за Европа.

