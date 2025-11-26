"Не може да се говори за никакви отстъпки в нашия подход": Руският отговор на плана за мир на Тръмп (ВИДЕО)

"Приветстваме усилията на администрацията на Тръмп (бел. ред. - в изказа не се използва думата "президент" като знак на уважение, както е обичайно) да намери разумни решения. Различни версии на плана (за мир) – това е преговорен момент. Не може да се говори за никакви отстъпки в нашия подход по ключовите точки за решение на задачите, които стоят пред нас, включително в контекста на СВО (бел. ред. - специалната военна операция, което е гнусното име на режима на руския диктатор Владимир Путин за войната в Украйна). Подчертавам, че различните елементи от срещата в Анкоридж сами по себе си са компромис – за това говори президентът на Руската федерация. На тази основа ще се опираме, когато проучваме и обсъждаме версията (за мирен план), която е на масата (за преговори) или ще бъде на масата (за преговори). Това е въпрос на дипломатическа и политическа техника, а не въпрос, който може да се обсъжда в Интернет – говорим за сериозни неща, които са на фокус". Това заяви зам.-външният руски министър Сергей Рябков по най-горещата тема в световната политика – ще има ли мир в Украйна.

💬🇷🇺Russia says it won’t make any concessions in a peace deal over its war against Ukraine



Well, that’s pretty much what was expected.



Deputy Foreign Minister Ryabkov claims that all possible concessions were already made by Putin “in Anchorage, Alaska.”



Everything else, he… pic.twitter.com/U7zz21xKEr — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025

Препратката към Анкоридж е пореден сигнал за това, което повтарят от различни руски представители и то начело с Путин - че в Аляска, в средата на тази година, Тръмп проявил разбиране към руската гледна точка. А тя е следната - да бъдат решени "първопричините" за войната в Украйна. Като първопричина Путин и режимът му виждат на първо място разширението на НАТО и искат не просто то да спре, а НАТО да се върне обратно в границите си от 1997 година т.е. извън Източна и Централна Европа. Другите първопричини – искания за защита на руската идентичност в Украйна, под маската на които се търси сваляне на Зеленски и правителството му, които са избрани по демократичен път, и смяната им с управление, което ще слуша Путин и ще се съобразява с него така, както го прави беларуският диктатор Александър Лукашенко.

The Russian Foreign Ministry stated there can be no talk of concessions or backing down from key objectives in the so-called "special military operation." A clear signal that Moscow isn't planning to shift its course anytime soon. pic.twitter.com/jTZ2ALwCIA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2025

