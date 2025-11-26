Любопитно:

"Не може да се говори за никакви отстъпки в нашия подход": Руският отговор на плана за мир на Тръмп (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 19:09 часа 638 прочитания 0 коментара
"Приветстваме усилията на администрацията на Тръмп (бел. ред. - в изказа не се използва думата "президент" като знак на уважение, както е обичайно) да намери разумни решения. Различни версии на плана (за мир) – това е преговорен момент. Не може да се говори за никакви отстъпки в нашия подход по ключовите точки за решение на задачите, които стоят пред нас, включително в контекста на СВО (бел. ред. - специалната военна операция, което е гнусното име на режима на руския диктатор Владимир Путин за войната в Украйна). Подчертавам, че различните елементи от срещата в Анкоридж сами по себе си са компромис – за това говори президентът на Руската федерация. На тази основа ще се опираме, когато проучваме и обсъждаме версията (за мирен план), която е на масата (за преговори) или ще бъде на масата (за преговори). Това е въпрос на дипломатическа и политическа техника, а не въпрос, който може да се обсъжда в Интернет – говорим за сериозни неща, които са на фокус". Това заяви зам.-външният руски министър Сергей Рябков по най-горещата тема в световната политика – ще има ли мир в Украйна.

Препратката към Анкоридж е пореден сигнал за това, което повтарят от различни руски представители и то начело с Путин - че в Аляска, в средата на тази година, Тръмп проявил разбиране към руската гледна точка. А тя е следната - да бъдат решени "първопричините" за войната в Украйна. Като първопричина Путин и режимът му виждат на първо място разширението на НАТО и искат не просто то да спре, а НАТО да се върне обратно в границите си от 1997 година т.е. извън Източна и Централна Европа. Другите първопричини – искания за защита на руската идентичност в Украйна, под маската на които се търси сваляне на Зеленски и правителството му, които са избрани по демократичен път, и смяната им с управление, което ще слуша Путин и ще се съобразява с него така, както го прави беларуският диктатор Александър Лукашенко.

