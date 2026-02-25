Таро хороскоп за 26 февруари

Научете какво ви очаква този четвъртък, 25 февруари 2026, според зодията.

Картата таро за четвъртък за Овен: Тройка жезли, обърната

Ще намериш начин. Тройката жезли, обърната , показва забавяне на плановете ти. Научаваш се да се носиш по течението и да го прегръщаш.

Това, което се случва на 26 февруари, може да е интересно и си струва да се напише за него по-късно. Така или иначе, Овни, научавате повече от неочаквани инциденти. Днес може да ви даде усет, който не бихте имали без неудобството на една приключенска история.

Четвъртъчна карта таро за Телец: Дяволът

Обърнете се към хобитата си, за да канализирате негативната си енергия. Картата таро „Дяволът“ е за пороци и зависимости, които са част от низходяща спирала.

На 26 февруари трябва да вземете решение: да притъпите болката си или да направите нещо продуктивно с нея. Изберете по-здравословния път, който ви позволява да изразите креативността си и насърчава нова реакция на стреса, когато той се случи.

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Сила, обърната

Силата, обърната карта таро, е за претоварване, което води до бездействие или неуспешно проявление на смелост. На 26 февруари изпитвате загуба на самоконтрол , мислейки си, че проблемите са много по-големи от вас самите.

Тогава е моментът да удвоите усилията си, за да видите къде се крие възможност. Ще се изненадате, че не всички проблеми се нуждаят от решаване.

Понякога те са щастливи събития, които разкриват уникален начин на живот, който е идеален за вашите текущи нужди.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Императорът

Мислите и чувствата ти са валидни, Рак. Картата таро Император символизира логика и разсъждение, както и правото да мислиш по определен начин.

На 26 февруари възниква предизвикателство, което ви кара да се запитате как обработвате информацията и вашата автономност. Вместо да позволявате на другите да ви сплашват, за да се промените или да си помислите, че трябва да се приспособите, вземете по-силен подход и бъдете твърди.

Тази карта таро е за лидерството, а понякога да бъдеш лидер означава да правиш неща, които нямат смисъл за другите, но знаеш, че са правилни за теб.

Картата таро за четвъртък за Лъв: Крал на мечовете, обърната

Разсей се, Лео. Някои хора ще направят всичко, за да те накарат да се чувстваш малък. Затова послушай съвета на Краля на мечовете, обърнат наопаки, тъй като той подчертава тиранията.

На 26 февруари можете да усетите кога е подходящият момент да прекратите ситуация, в която има небалансирана сила. Умът ви е креативен , особено под напрежение, и често измисля сценарии, които ще проработят. Опитайте един!

Четвъртъчна карта таро за Дева: Две мечове

Двойката мечове представлява вътрешен конфликт, често произтичащ от трудни решения. На 26 февруари стоите на кръстопът, където два пътя изглеждат доста сходни, но единият е по-добър за вас.

Не се вглъбявайте в детайли или в това, което другите мислят. Вместо това, послушайте първия си инстинкт , тъй като често той е правилният. Дори и интуицията ви да ви подсказва да опитате нещо, което никога преди не сте правили, помислете за възможността то да е правилно.

Четвъртъчна карта таро за Везни: Влюбените, обърната

Везни, пътят на любовта понякога е объркващ и когато сте изправени пред решение, свързано с връзката, сте изкушени да направите някого щастлив.

Обърнатата карта таро „Влюбените“ предупреждава за съзависимо поведение, което често се развива, когато човек реши да забрави собствените си желания и мечти в името на друг.

На 26 февруари помислете върху мислите, чувствата и емоциите си. Вижте как те съответстват на действията ви. Когато правите нещо, което е обратното на това, което знаете, че ви е необходимо, направете промяна, за да поправите нещата.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Седем чаши, обърната

Можеш да се увлечеш във въображението си, Скорпиони. Със Седемте чаши, обърнати като твоята дневна карта таро, която е за това да бъдеш здраво стъпил на земята след засилено творческо мислене , ти е сигнал да стъпиш здраво на земята.

Не искате да се изгубите във фантазията, въпреки че тя е прекрасен източник на креативност и уникални идеи. За да осъществите визията си, ви е необходима комбинация от реалност и мечти. Само тогава можете да имате перфектната буря, за да сбъднете мечтата си.

Четвъртъчна карта таро за Стрелец: Тройка мечове

Стрелеци, след раздяла могат да се случат невероятни неща, дори когато сте в най-тъмната част от лечебния процес.

Трите меча са за предателство и все още може да усещате жилото на минала болка, която ви е попречила да се чувствате сигурни или да вярвате във връзките.

На 26 февруари се научавате да приемате преживяванията си и да ги използвате за по-висша цел. Придобивате толкова много мъдрост, след като сте преживели нещо толкова интензивно. Днес бележи началото на едно пътешествие, което ви лекува и носи надежда на всички.

Картата таро за четвъртък за Козирог: Деветка жезли, обърната

Деветката жезли, обърната, е за надеждата, която прави толкова много положителни неща за сърцето ви. Тя ви тласка да повярвате в невъзможното. Малко емоции вдъхват креативно мислене така, както идеята за това, което би могло да бъде.

На 26 февруари потърсете причини да се чувствате обнадеждени в живота си. Вземете и най-малкия знак от вселената и го използвайте, за да ви даде мотивация да осъзнаете, че най-доброто тепърва предстои.

Четвъртъчна карта таро за Водолей: Шест пентакли

Има толкова много начини да споделите това, което имате, дори и да е малко. На 26 февруари имате прекрасна възможност да бъдете щедри.

Шестицата пентакли е за даване на ресурси на другите и насърчава поемането на инициатива за подкрепа на организации с нестопанска цел, тези, които са по-малко щастливи от вас, и приятели, които познавате, че биха могли да се възползват от малко ободряване!

Карта таро за четвъртък за Риби: Четири чаши, обърната

Скуката е умствена площадка за игра. На 26 февруари, обърнатата Четворка на Купите ви напомня да се върнете към живота и да се забавлявате. Помислете за всички приключения, които наскоро сте видели и за които сте си помислили, че бихте искали да опитате.

Помислете за прости, безплатни дейности. Разчупването на монотонността не е задължително да е скъпо. Може да бъде всичко, което ви прави щастливи.