Карлос Насар: „Стефан Ботев води федерацията към дъното, няма да има пари за състезания“

Днес, на 25 февруари, се проведе церемонията „Спортист на годината 2025“. Най-големите спортни фигури на България, претенденти за титлата Спортист на годината, треньори, президенти на спортните федерации и много други специални гости дадоха мнението си за миналата спортна 2025 г. Сред тях беше и Спортист №1 на България за 2024 г. Карлос Насар, който даде интервю пред колегите от „Sportal“. Той сподели, че не е напълно сигурен за участието си на предстоящото Европейско първенство по вдигане на тежести в Грузия. Причината е, че Стефан Ботев все още е начело на федерацията.

Карлос Насар: „Стефан Ботев води федерацията към дъното“

Ето какво каза Карлос Насар: „С удоволствие бих приел наградата отново, но не е това най-важното. Важното е, че спортистите сме събрани на едно място и че сме оценени. Ще си поговорим, ще споделим някои неща... Радвам се, че отново съм фаворит за наградата. Това означава, че журналистите оценяват огромния труд, който полагам.

Надявам се да свършат проблемите с нашата федерация. Аз лично нямам какво да предприемам. Президент още е Стефан Ботев, който още трупа разходи и не открива никакви приходи. Той води федерацията към дъното, а на треньорите ще е много трудно да кажат на своите деца и своите състезатели, че нямат пари да ги пращат на състезания. Треньорите на клубовете се организираха за протести и аз заставам зад тях. Алтернативите са, че Асен Златев иска да вземе федерацията и да реши всички проблеми. Стефан Ботев трябва да каже какви са му намеренията или просто да отстъпи. Той не е предоставил отчет на ММС и не се вижда откъде ще намери каквито и да е приходи, така че ситуацията е много странна.

„Желая успех на Алекс Николов“

Аз не съм спирал подготовката. Досега бях в Девин, а сега ще продължа на Белмекен. Ще продължа във Варна, защото Европейското първенство също ще е на морска височина, след което ще видим дали изобщо ще се ходи в Грузия. Не можем да не отчетем успехите на волейболистите, те заслужават респект. Един играч стана втори в света и той също ще е напред в класацията – Алекс Николов – желая му успех. Пожелавам на спортистите да се радват на успехите си, а на малките деца – да не спират да мечтаят, защото със здрав труд мечтите се сбъдват“.

