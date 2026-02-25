Физик твърди, че е открил Рая: Къде се намира?

Американският физик и популяризатор на науката Майкъл Гилен предположи, че така нареченият рай може да е не само духовна концепция, но и реално място във Вселената. Според бившия професор по физика в Харвард и научен популяризатор, това място може да се намира отвъд космическия хоризонт. Това се посочва в материала на WIONEWS .

Къде се намира Раят?

В статията си физикът обяснява, че според закона на Габъл, колкото по-далеч е една галактика от Земята, толкова по-бързо се отдалечава. Това откритие е направено от астронома Едуин Габъл, който установява, че Вселената се разширява и галактиките се отдалечават една от друга с огромна скорост, сравнима със скоростта на светлината.

Според Гийен „раят може да се намира отвъд космическия хоризонт“ - конвенционалната граница на наблюдаемата вселена. Той оценява разстоянието до него на приблизително 439 милиарда трилиона километра. Други учени обаче са скептични към тази теория, смятайки я по-скоро метафизична, отколкото научна.

Гийен предлага няколко аргумента в подкрепа на своята идея. По-специално, той цитира съвременната космология, която постулира, че цяла вселена може да съществува отвъд космическия хоризонт, но че тя е завинаги скрита от човечеството, тъй като ние не сме способни нито да достигнем, нито да преминем тази граница.

Астрономът Алекс Джанинас от колежа в Кънектикът обаче отхвърля това тълкуване. Той твърди, че космическият хоризонт не е физическо място, а просто граница, отвъд която не можем да виждаме или получаваме информация.

Учените отбелязват, че Вселената вероятно е значително по-голяма от частта от нея, която можем да наблюдаваме. Тя е на приблизително 13,8 милиарда години, а светлината се разпространява с приблизително 300 000 километра в секунда. Ето защо виждаме само онези части от космоса, от които светлината е достигнала Земята, докато по-отдалечените региони остават недостъпни за наблюдение.

Друг от аргументите на Гилен е свързан с теориите на относителността на Алберт Айнщайн. Той предполага, че времето може да „спира“ на космическия хоризонт, което означава, че отвъд тази граница не съществува нито минало, нито настояще, нито бъдеще. В този случай, според него, раят може да бъде безвременно пространство. Изследователят също така предполага, че отвъд този хоризонт може да има обекти, по-стари от тези, които наблюдаваме, дори такива, които са възникнали преди Големия взрив.

В същото време, Гилен не е единственият учен, който се опитва да свърже космологията с философски или духовни идеи. Някои изследователи отбелязват, че разглеждането на Големия взрив като абсолютното начало на Вселената е неизбежно свързано с концепции за сътворението, които имат както научни, така и идеологически измерения.

