Новият регионален министър освободи шефа на АПИ

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаването на титуляр.

Инж. Йордан Вълчев. Снимка: БГНЕС

До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет. Той е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия последователно в две инженерни специалности с магистърска степен „Геодезия" и „Транспортно строителство" и придобита квалификация инженер - геодезист и строителен инженер.

Работил е като геодезист, проектант и главен инженер по различни проекти. Занимавал се е с инвестиционно проектиране, проекти за организация на движението, упражняване на строителен надзор. Работил е по проекти за рехабилитация на общински улични мрежи, както и на участъци от републиканската пътна мрежа. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.