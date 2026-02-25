4 неща, които правят спалнята ви да изглежда кичозна

Спалнята трябва да е единствената стая в къщата, която веднага се усеща успокояващо. Обаче, това, което е предназначено да се усеща луксозно или изискано, понякога се оказва точно обратното. Виновникът рядко е една грешка - по-често това е поредица от малки, кичозни дизайнерски решения , които тихо нарушават настроението.

Тук разговаряхме с интериорни дизайнери за детайлите, които могат да придадат на една спалня да изглежда остаряла и върху какво трябва да се съсредоточите вместо това.

Прекалено ярко или силно изкуство

Спалня със стенно изкуство над леглото, включващо абстрактни картини в златни рамки и съответстващи стенни лампи от двете страни

Произведенията на изкуството могат напълно да променят тона на спалнята – към по-добро или към по-лошо. Например, това, което изглежда енергично в хола, може да изглежда прекалено стимулиращо в пространство, предназначено за почивка.

„Внасянето на ярко, абстрактно, модерно, цветно изкуство просто изглежда кичозно“, казва интериорният дизайнер Андреа Синкин . „То поема цялата атмосфера на каквото и да правите в спалнята и я кара да се чувства електрифицирана – имате нужда от спокойствие и комфорт.“

Притеснението не е само за цвета, а и за намерението. „Масово произвежданите произведения на изкуството от големите търговци на дребно са друго нещо, което трябва да се избягва. Те са шаблонни и им липсва характер“, добавя интериорният дизайнер Олга Дойхен.

Вместо това: Изберете произведения на изкуството, които са многопластови и лични – произведения, които поддържат настроението на стаята, а не се конкурират с него. В спалнята сдържаността и автентичността винаги ще се възприемат като по-луксозни от визуалния обем.

Комплекти мебели, които пасват

Когато всичко в спалнята съвпада перфектно, пространството може да започне да се усеща като сценично. „Съвпадащите комплекти мебели са абсолютно забранени. Когато всичко е с абсолютно един и същи цвят, текстура, шарка и форма, се чувствате сякаш сте в забравима хотелска стая повече от всичко друго“, казва Дойхен.

Проблемът не е в координацията, а в дублирането. „Когато една спалня започне да изглежда кичозна, това обикновено е защото е прекалено декорирана, вместо да създава усещане“, казва интериорният дизайнер Тина Манис .

Вместо това: Пропуснете целия комплект и се съсредоточете върху внимателното наслояване. Смесването на материали, покрития и епохи – като например съчетаването на дървено нощно шкафче с тапицирана табла – създава дълбочина и топлина.

Твърде много декоративни възглавници

Повече не винаги е по-добре, особено що се отнася до възглавниците. Въпреки че наслояването може да добави мекота, прекаляването може бързо да направи леглото да изглежда претенциозно.

„Твърде много възглавници в спалнята изглеждат кичозно“, казва Синкин. „Всички знаем, че тези възглавници се сваля всяка вечер. Изглеждаш сякаш се стараеш твърде много.“

Вместо това: Поддържайте подредбата обмислена и изчистена. „Чудесна конфигурация за легло е вашата възглавница за спане, след това три възглавници тип „евро“, две възглавници тип „king size“ и възглавница за тяло. Това са общо шест декоративни възглавници“, казва тя.

Малък килим

Уютен интериор на спалня с кош за легло и завеса близо до прозорец, семпъл декор, предполагащ релаксация

Мащабът е важен във всяка стая, но в спалнята е особено забележим. Когато килимът е с малък размер, цялото пространство може да изглежда разединено.

„Килим, който е твърде малък, е кичозен. Той кара стаята да изглежда сякаш се носи на малък остров и изглежда евтино“, казва Синкин. „Винаги избирайте възможно най-голям килим, като се уверите, че имате 15-сантиметров бордюр по периметъра на стаята.

Правилно оразмереният килим прави повече от това да покрива пода. Той закрепва мебелите и създава сплотеност. „Красивият килим може да добави цвят и движение и да обедини пространството“, казва Джойс Хюстън, съосновател и водещ интериорен дизайнер в Decorilla.

Вместо това: Изберете най-големия килим, който вашият дизайн позволява удобно, като се уверите, че той се простира под ключови елементи като леглото и нощните шкафчета.