Хороскоп за днес, 5 май: Вторник посреща Скорпионите с хляб и сол, а Телците ги чака голям карамбол

И вторник вече идва при нас, но този път носи малко по-особено настроение, защото е денят, който предшества големия ни празник Гергьовден. В такива моменти делничната умора и празничното очакване вървят ръка за ръка, та човек хем гледа часовника, хем вече мисли за нещо по-светло. Точно затова днес ще бъде пъстър, леко напрегнат и много показателен за това кой е влязъл в правилния ритъм и кой още се лута. Нека да видим как ще го прекара всяка зодия.

Овен

Овните ще тръгнат в този вторник с познатия си устрем, защото още от сутринта ще им се струва, че ако не подхванат всичко веднага, нещо важно ще им убегне. Работата обаче бързо ще им подскаже, че този път не е нужно да се хвърлят като хала през просото, понеже част от нещата ще искат не сила, а точност.

Няколко дребни спънки ще ги боднат по нервите, но точно те ще им покажат къде прекаляват с припряността. По-добре ще е да не влизат в спор за всяка троха внимание, защото така само ще си качат напрежението. Една кратка забележка от човек, когото не подозират, ще им отвори очите за нещо съвсем конкретно. Така Овните ще разберат, че днес печели не най-шумният, а най-концентрираният.

Телец

Телците ги чака голям карамбол, защото уж подредените им планове ще започнат да се размесват един след друг и нищо няма да върви по правата линия, която са си начертали. Първо ще изникне дребен проблем, после втори, а след него и трети, така че още до обяд ще им се стори, че някой им е обърнал масата. Вместо да си кажат, че това е просто ден като ден, те ще започнат да преживяват случващото се по-тежко, отколкото е нужно.

Най-лошото, което могат да направят, е да се запънат на инат и да искат на всяка цена всичко да се случва точно по тяхната свирка. Един страничен съвет, който в началото ще им звучи досадно, всъщност ще се окаже най-смисленото нещо, което ще чуят. Така Телците ще излязат от този хаос по-лесно, ако преглътнат гордостта и приемат, че не всичко се овладява с твърда ръка.

Близнаци

Близнаците ще се събудят с усещането, че въздухът около тях е жив и че нещо интересно всеки момент ще се появи изневиделица. Разговорите ще им вървят леко, думите ще попадат на място, а хората ще ги слушат по-внимателно от обикновено. Това ще им даде предимство в ситуации, в които други ще се мотат и ще увъртат като стари шаяци.

Важно ще бъде само да не се залетят и да не обещаят повече, отколкото реално могат да изпълнят. Някаква уж случайна реплика ще се окаже точният ключ за нещо, което отдавна чака да бъде отключено. Така Близнаците ще имат вторник, в който острият ум ще им носи полза почти без усилие.

Рак

Раците ще усетят този вторник малко по-ръбат, защото още от сутринта ще има повече шум, повече претенции и повече чужди настроения, отколкото на тях им е комфортно. Това, което за другите ще изглежда дреболия, при тях ще се лепи по сърцето и ще им тежи по-дълго. Някой ще опита да им пробута чужд проблем като техен и точно тук ще трябва да решат дали пак да играят ролята на спасителен пояс.

По-добре ще бъде да отстъпят половин крачка назад и да не събират всичко в душата си като в склад за непотребни тревоги. Тиха подкрепа от близък човек ще им подейства по-силно от дълги обяснения и празни уверения. Така Раците ще запазят мира си, ако не позволят на всеки да влиза с обувките в личното им пространство.

Лъв

Лъвовете ще започнат деня с желание да държат посоката, защото никак няма да им се нрави мисълта, че някой друг може да ги изпревари по влияние или значение. Въпреки това вторникът няма да ги изпитва през блясъка, а през способността им да бъдат стабилни и разумни. Именно тук ще имат шанс да покажат сила, без да вдигат излишен шум и без да се правят на център на вселената.

Разумният избор е да не приемат всяко разминаване в мненията като посегателство върху самолюбието им. Един тих жест на уважение ще им подейства повече от всяка високопарна похвала. Така Лъвовете ще усетят, че понякога истинският авторитет се вижда най-добре, когато не се натрапва.

Дева

Девите ще подхванат вторника с ясната мисъл, че нещо трябва да се стегне, подреди и оправи, защото иначе вътрешното им напрежение ще скочи като мляко на котлон. Още в началото ще излязат няколко несъответствия, които ще ги човъркат по нервите, макар за околните да изглеждат нищожни. Колкото повече се опитват да държат всичко под пълен контрол, толкова по-силно ще усещат, че част от хаоса идва и от собствените им очаквания.

Много по-полезно ще бъде да оставят въздух в плана си, вместо да стягат всяка подробност до припадък. Един по-небрежен човек ще ги подразни, но тъкмо от него ще дойде примерът, че не всяко отклонение е провал. Така Девите ще минат по-леко през днешния ден, ако приемат, че редът не винаги изглежда така, както са си го представили.

Везни

Везните ще се окажат по средата на обичайния си житейски цирк, в който едни искат внимание, други искат съгласие, а трети просто търсят върху кого да стоварят напрежението си. Това автоматично ще ги постави в ролята на балансьор, макар вътрешно хич да няма да им се иска да гасят чужди искри. Ако се опитат да бъдат удобни за всички, съвсем бързо ще останат без сили и без настроение.

По-умно ще бъде да кажат ясно кое могат и кое не, вместо пак да се усукват като лоза около чуждите настроения. Нечие по-рязко отношение ще ги жегне, но тъкмо то ще им покаже, че е време да спрат да омекотяват всяка ситуация за чужд кеф. Така Везните ще се почувстват по-добре, когато изберат честността пред привидната хармония.

Скорпион

Скорпионите днес буквално ще бъдат посрещнати с хляб и сол, защото каквото подхванат, ще им се случва с повече лекота и по-малко съпротива от обикновено. Нещата ще вървят така, сякаш някой вече е разчистил пътя пред тях и само чака да минат напред. Интуицията им ще бъде остра, преценката точна, а чувството за подходящ момент — почти безгрешно.

Това не значи да се пуснат по течението самодоволно, защото и добрият ден може да бъде проигран с излишно самочувствие. Една чужда грешка ще отвори врата, през която те ще минат спокойно и без излишни обяснения. Така Скорпионите ще имат вторник, за който наистина няма да намерят повод да мрънкат.

Стрелец

Стрелците ще влязат в деня с желание да разкършат рутината и да отворят място за нещо по-свободно и живо, но точно там ще дебне рискът да се хвърлят към първото блеснало нещо. Изкушенията ще са повече от едно и всяко ще изглежда достатъчно примамливо, за да ги отклони от смисленото. Това може да ги накара да подскачат от идея на идея, без да доведат нищо докрай.

По-добре ще е да не бъркат импулса със знак от съдбата и да не скачат през глава, само защото им е омръзнало от граници. Един приземен коментар от човек, когото обикновено не слушат много, ще се окаже полезен като навременна спирачка. Така Стрелците ще си спестят поне една главоблъсканица, ако не тръгнат да доказват, че са непобедими.

Козирог

Козирозите ще посрещнат този вторник с онова хладно спокойствие, което им позволява да видят същественото, докато останалите още разместват мислите си. Веднага ще проличи, че са по-събрани, по-подредени и по-наясно какво не търпи отлагане. Това автоматично ще ги изведе в по-силна позиция, без да им се налага да се перчат или да говорят много.

Умният им ход ще бъде да не започват пак да носят и чуждите проблеми на гърба си, само защото могат. Някой ще им покаже уважение не с думи, а с начина, по който ще се обърне към тях за съдействие. Така Козирозите ще минат през деня с тихото удовлетворение на човек, който знае, че държи нещата здраво.

Водолей

Водолеите ще имат чувството, че главата им хвърчи три крачки пред събитията, а това хем ще им дава предимство, хем ще ги прави леко нервни към по-бавните хора. Желанието им да променят, подобрят или пренаредят нещо ще бъде осезаемо още от първите часове. Не всичко обаче ще стане с един замах, колкото и да им се иска да прескочат най-скучната част.

По-добре ще е да не се дърпат срещу всяко правило като срещу личен враг, защото част от рамката днес ще им свърши работа. Една практична идея, която първо ще им се стори твърде земна, ще се окаже точно липсващото звено. Така Водолеите ще видят, че и в ограниченията понякога има полза, стига да не ги приемат като обида.

Риби

Рибите ще започнат вторника една идея по-меко, отколкото обстановката ще изисква, и точно това може в първия момент да ги накара да се чувстват изостанали. Ако се опитат да мислят за всичко наведнъж, много бързо ще си създадат вътрешна мъгла и ще започнат да се въртят в кръг. Най-доброто за тях ще бъде да хванат една нишка и да вървят по нея, вместо да се плашат от целия кълбовиден хаос.

Няма да е разумно да драматизират първите неудобства и да ги превръщат в доказателство, че нищо не върви. Подадена навреме практична помощ ще им дойде по-суха, отколкото им се иска, но точно тя ще ги върне в релси. Така Рибите ще разберат, че спокойствието днес зависи най-вече от това дали ще останат верни на себе си.