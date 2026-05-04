Най-важните новини за деня: 4 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 4 май 2026 г.

"СПРАВЕДЛИВОСТ, А НЕ ПРЕГРУПИРАНЕ НА СТАРИ ДЖУДЖЕТА В НОВИ РЕСТОРАНТИ": КАБИНЕТЪТ "ГЮРОВ" СПАСИ 400 МИЛИОНА ПО ПВУ ЗА АНТИКОРУПЦИЯ

"Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме на България два много важни ресурса - време и пари. Когато приехме управлението в края на февруари, обратното броене по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) течеше със скорост, която предишния парламент и правителство дори не се опитваха да догонят. Не прежалихме 400 милиона евро, които бяха отписани от предишната власт. Днес можехме да получим безвъзвратно "не" за тези пари, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Тези пари бяха спасени!" Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на брифинг пред медиите с вицепремиера по управление на евросредствата Мария Недина по повод успешния край на преговорите с Европейската комисия за изтегляне на срока за изпълнение на реформите, нужни за третото плащане по ПВУ.

ДАНЪЦИ, ЗАПЛАТИ, ПЕНСИИ: ПРЕПОРЪКИ ЗА БЮДЖЕТА ОТ ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ

Запазване на текущата политика на данъчно облагане, тъй като ниските ставки и плоският данък са предимство на България и премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, тъй като водят до по-голямо потребителско търсене и тяхното премахване е много добра антиинфлационна мярка. Това са основните препоръки на Фискалния съвет към редовното правителство във връзка с предстоящата работа по изготвянето на Бюджет 2026.

СКАНДАЛНИТЕ ГОРСКИ ЗАМЕНКИ, ЗАГУБА НА ДЕЛА И ТЕЖКИ ГЛОБИ: ВАС ОБЪРНА ТЕНДЕНЦИЯТА, ФИРМА ЩЕ ВРЪЩА МИЛИОНИ НА ДЪРЖАВАТА

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени горска заменка на стойност близо 11 милиона лева от времето на правителството на Сергей Станишев, управлявало с мандата на ДПС в периода 2005-2009 г. Решението на тричленния състав, взето на 28 април 2026 г., гласи, че фирмата "Инвест строй 7" ЕООД, която на практика е спечелила от сделката, трябва да върне средствата като незаконно получена държавна помощ.

ПЪРВИ ТЕСТ ЗА РАДЕВ И МНОЗИНСТВОТО: ЩЕ СЪКРАТЯТ ЛИ ПАРТИЙНИТЕ "КАЛИНКИ" ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА?

Новите управляващи от "Прогресивна България" следва активно да разработят устойчиви и дългосрочни реформи по отношение на държавната администрация. Проблемите в системата са структурни - разширени щатове, назначения на множество партийни функционери със съмнителни позиции, огромните заплати на ръководства, бордове и управителни съвети по агенции, дирекции и ведомства.

ИВАН ХРИСТАНОВ ПРЕД ACTUALNO: БИХ ПРИЕЛ НОМИНАЦИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТ (ВИДЕО)

Ако някой си мисли, че може да ми се обади и да поиска някакво назначение, ние вече говорим за компрометиране на самия мандат на управление. Това заяви в специално интервю за предаването "Студио Actualno" министърът на земеделието храните и горите Иван Христанов.

АКО БЯХМЕ ПЪРВИ ИЛИ ВТОРИ НЯМАШЕ ДА СЕ РАЗДЕЛИМ: ДЕНКОВ ОБЯСНИ ЗА РАЗВОДА НА ПП И ДБ

Фактите са, че от "Продължаваме промяната" търсим нова форма на сътрудничество и това, което сме предложили на колегите от „Демократична България" е споразумение за съюз в 52-ото Народно събрание. Няма раздяла, защото винаги сме били отделни партии. Другият факт е, че през последните избори имаме между 12-14% и не можем да излезем от това число - това трябва да се промени. Това каза пред БНТ зам.-председателят на „Продължаваме промяната" и бивш премиера акад. Николай Денков.

КРУМ ЗАРКОВ: УДАРЪТ ЗА БСП Е ТЕЖЪК (ВИДЕО)

Ударът за БСП е тежък, но не мога да кажа, че е напълно неочакван. Уверен съм обаче, че ще успеем, защото от силна лява партия има необходимост. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков в специално интервю за предаването “Студио Actualno”, коментирайки резултатите на левицата от предсрочните парламентарни избори.

В БЪЛГАРИЯ УМИРАТ 2 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ХОРА, ОТКОЛКОТО СЕ РАЖДАТ: КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ НАДХВЪРЛЯТ РАЖДАНИЯТА?

България почти е постигнала съотношение 1:2 по отношение на раждаемостта и смъртността. Преди дни излязоха официални данни на НСИ, според които през миналата година у нас са се родили 50 000 деца, а са починали близо двойно повече хора - почти 100 000 души.

УКРАЙНА УПОРИТО "ТРЕНИРА" ЗА ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА: ПРИЦЕЛВА СЕ И УДАРИ В МОСКВА, БЛИЗО ДО КРЕМЪЛ (ВИДЕО)

"Атаката на два дрона, летящи към Москва, е била отразена от силите на ПВО. Специалисти на аварийните служби работят на мястото на паднали отломки". Това гласи съобщение на кмета на руската столица Сергей Собянин в официалния му канал в Телеграм от 4:32 часа през нощта. Около 3 часа по-рано обаче Собянин потвърди, че дрон е уцелил сграда в района на улица "Мосфилмосвка". По думите му, няма пострадали, аварийните служби работели и там. На същата улица, номер 66, се намира и българското посолство.

ПРЕВРАТ, ВМЕСТО ПАРАД: КОЙ ЩЕ СЕ ОСМЕЛИ ДА СВАЛИ ПУТИН ОТ ВЛАСТ?

Бившият руски военен министър Сергей Шойгу "е свързан с риска от опит за преврат, тъй като запазва значително влияние във висшето военно командване". Това гласи част от текста на разузнавателен доклад от неназована европейска държава, публикуван на 4 май 2026 г. сутринта. На този фон, според документа, получен от медиите, Кремъл рязко е засилил мерките за сигурност около диктатора Владимир Путин. Докладът беше споделен с редица издания, вкл. CNN, Financial Times, а от рускоезичните - от "Важные истории".

РУСИЯ ГЛЕДА С БЕЗСИЛИЕ: "СЪЮЗНИКЪТ" АРМЕНИЯ Е НОВАТА СЦЕНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЕЛИТ ПОД НОСА НА ПУТИН (ВИДЕО)

Десетки европейски лидери, а и канадският премиер Марк Карни, са в арменската столица Ереван за срещата на върха на Европейската политическа общност. Представителството е по-широко от рамките на ЕС, защото в групата са още Украйна, Обединеното кралство, Норвегия. България е представлявана от президента Илияна Йотова. Визитата на украинския президент Володимир Зеленски в страна, която все още е член на доминираната от Русия организация Общност на независимите държави (ОНД), е голямата тема.

РУСИЯ ЗАГУБИ НАЙ-ВАЖНОТО СИ ВОЕННО ПРЕДИМСТВО: ДАННИ И АНАЛИЗ НА ГЕНЕРАЛ БЕН ХОДЖИС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Елементи на цели 38 руски ПВО и ракетни системи са били поразени от украинските далекобойни дронове и ракети през месец април – такова обобщение и то с видеокадри публикува в своя канал в Телеграм майор Роберт Бровди, командващ Силите за безпилотни операции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Сред тях – 7 "Тор", още по 5 "Тор-М2" и "Бук", по 3 "Панцир" и "Оса". В сметката влизат и поразени радари. Началото на май също е "плодотворно" - с вече 4 поразени руски ПВО единици, сред които "Панцир" и "Тор".

ПЛАНЪТ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ДА СПРЕ ВОЕННО РУСИЯ ВЕЧЕ Е ОЧЕРТАН

Великобритания и нейни съюзници ще сформират ново партньорство "Северен флот", включващо кораби и дронове, готови за борба с Русия. Това обяви Първият британски морски лорд, цитиран от The Times. В своя реч генерал Гуин Дженкинс заяви, че Обединеното кралство е "в повратна точка" и "не трябва да губи време", като очерта плановете за укрепване на отбраната в Северозападна Европа и Далечния север.

ДА МЪЛЧИМ, ИЛИ ДА БИЕМ ТРЕВОГА, ЗА ДА СПРЕМ ПУТИН: ТРИ ОПЦИИ ЗА АТАКА СРЕЩУ НАТО В СЛЕДВАЩИТЕ 1-2 ГОДИНИ

Европейските правителства се опасяват, че руският диктатор Владимир Путин ще счете това за подходящ момент да нанесе удар. Представители от сектора на отбраната на Стария континент и законодатели в Европейския съюз се опасяват, че Кремъл ще разгледа следващите една-две години като период, в който да тества НАТО, казват трима политици от ЕС, които имат пряка информация за дискусиите и са говорили пред Politico. Причината да се гледа прозорецът от 12-24 месеца е, че Доналд Тръмп ще е все още в Белия дом, а Евросъюзът едва ли ще е укрепил военния си капацитет.

ВОЕННИТЕ БАЗИ НА САЩ В ГЕРМАНИЯ: КЪДЕ СА, КАКВА РОЛЯ ИГРАЯТ ЗА ЕВРОПА И КАКВО ЩЕ ПРАВИ ТРЪМП С ТЯХ?

САЩ обявиха, че след шест до дванайсет месеца ще изтеглят пет хиляди войници от Германия. В момента в страната са разположени между 35 000 и 39 000 американски военнослужещи - най-много в цяла Европа. Военните бази на САЩ в Германия играят сериозна роля и отвъд границите на Федералната република и на Стария континент. Америнските войници в Германия са разпределени в 20 различни локации, основно в южната и югозападната част на страната. Ако се броят и по-малките военни структури, те са около 40.