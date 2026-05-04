Първи СНИМКИ след "Ергенът". Ще заживеят ли заедно, дълго и щастливо?

След като Кристиян и Елеонора от "Ергенът" напуснаха имението на любовта миналата седмица като първата двойка в петия сезон, от продукцията публикуваха в социалните мрежи и първи ексклузивни снимки на влюбените участници. От кадрите личи, че двамата определено са си прекарали добре заедно след участието в риалити формата - химията между тях си личи, а близостта, която имаха пред камерите се е пренесла и в реалния живот. Дали обаче врзъката им ще издържи на времето, предстои официално да разберем след излъчването на финалния епизод.

📸 Ексклузивни снимки от първите дни на Крис и Елеонора в Шри Ланка след напускането им на имението на любовта.

"В средата на май ви чакам в София, за да ни съобщите какво сте решили за вашия живот", с тези думи водещият изпрати първата двойка на сезона.

Какво предстои?

Тази седмица романтичното риалити продължава с важни решения за останалите трима ергени и избори, които стоят пред деветте дами. В следващите дни предстои дълго отлаганата досега Церемония на жълтата роза, когато "властта" ще бъде изцяло в ръцете на жените. Всяка от тях трябва ясно да заяви своя интерес към един от ергените, чието сърце иска да заплени – или да си тръгне.

В центъра на събитията ще е и развръзката на отношенията между Илияна, Гатев и Стоян.

Преди кулминацията и съдбовните решения, момичетата ще се срещнат с Марин, Стоян и Гатев, на които е поставена една интересна и важна задача. Ергените ще трябва да прочетат на глас своите писма до въображаемата жена, която си представят до себе си, на тема: "Моят поглед върху нашето бъдеще заедно".