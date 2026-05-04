Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия от 4 до 10 май 2026

Прочетете какъв съвет ви дават картите таро според зодията за периода между 4 и 10 май 2026

Овен

Заслужили сте си кратка почивка. Или може би умът и тялото ви просто искат почивка. Може да не сте напълно ангажирани с работа или да кандидатствате за отпуск в тази фаза. Проектите в процес на разработка може да замлъкнат за известно време, което ще позволи на вас и екипа да се съсредоточите върху други задачи. Представянето на продукти и конференциите може да се забавят за известно време. Финансовите въпроси показват тихо чувство на облекчение, когато откриете, че имате повече, отколкото сте си мислили, или получите плащане, което е било забавено за известно време. Някой от миналото ви може да се свърже с вас. Може да откриете скрит ъгъл във връзка или да чуете новини, които биха могли да ви помогнат да разберете по-добре поведението му. От здравословна гледна точка, не се напрягайте и не се стресирайте твърде много с неща извън вашия контрол. Слушайте тялото си и наваксвайте със съня си.

Телец

Предстоят ви натоварени дни, в които ще планирате, разработвате, изграждате и стратегизирате. Възможно е да имате няколко обаждания за обработка и дори повече срещи, планирани през следващите седмици. Документите, формулярите и документите трябва да се обработват внимателно и внимателно. Финансовите въпроси показват увеличение на доходите чрез повтарящи се сделки или препоръки от доволни клиенти. Бъдете максимално самостоятелни през този период, тъй като учите много и не искате да се справяте с разочарованието от нарушени обещания и хора, които не дават 100% от работата си така, както вие. Семейството ви подкрепя безусловно и ако сте планирали да се впуснете в самостоятелен живот или да работите от вкъщи, можете да сте сигурни, че ще бъдат зад вас. Психичното здраве на приятел може да е малко обезпокоително и може да го насочите или да му помогнете по някакъв начин. Вашето собствено здраве показва възстановяване и изцеление. Уверете се, че сте подсилили имунната си система, особено ако сте склонни към сезонни алергии и заболявания.

Близнаци

Не можеш да имаш толкова много пръсти в толкова много неща. Отдръпни се, пренастрои се и се съсредоточи само върху непосредствените приоритети. Объркването на работното място може да се изясни с няколко честни разговора от всички заинтересовани страни. Използвайте въображението си, за да създавате и проектирате иновативни решения и съдържание. Няма схеми за бързо забогатяване, така че бъдете внимателни на кого поверявате парите си. Ако имате деца, можете да започнете финансово планиране за тях. Личните ви дела вървят гладко, а настроението ви остава оптимистично и весело. Срещите с приятели носят смях. И дори можете да се поглезите заедно. Здравните въпроси са тясно свързани с психическото ви състояние, затова запазете спокойствие и всичко е наред, не мислете за никакви симптоми и нещата биха могли да се влошат.

Рак

Щастието идва от спомените за добрите стари времена. Може би ще се свържете отново със стар колега/клиент на работа. Или ще работите по проект, в който просто знаете, че сте добри. Подкрепа и насърчение ви обграждат. И дори може да се окажете, че ще получите обаждане от предишен работодател, за да се върнете. Финансово има оптимизъм, тъй като или получавате подарък, или наследство, или откривате, че сте имали повече пари, отколкото сте си мислили. На личен фронт вашата щедрост ще ви донесе кармични благословии. Колкото повече давате от времето, енергията и притежанията си, толкова повече късмет ще получите. Посещение на родния ви град или старото ви училище, или дори събиране на възпитаници носи чувство на радост и принадлежност. Не се изненадвайте, ако се замислите и за бивша любов. Просто свалете розовите очила и вижте защо нещата са такива, каквито са. Здравните проблеми са управляеми. Може да изберете да се върнете към спорт или хоби от детството.

Лъв

Ако започвате да чувствате дори и най-малкото негодувание, например да се чудите защо винаги вие трябва да вършите цялата работа, е време да изразите какво чувствате вътре в себе си. Разговорите от сърце на сърце помагат за намаляване на емоцията, която може да ви тежи. Ако работното натоварване започне да ви става непосилно, помолете за помощ и подкрепа. Не можете да правите всичко сами. Финансово може да има лек стрес, когато осъзнаете, че ежедневните ви разходи са се увеличили или трябва да поемете отговорността за зависим роднина. Внимателното управление на ресурсите би трябвало да ви помогне да преминете през тази фаза. Връзките вървят гладко, но отново, не правете толкова много за всички около вас. Потърсете подкрепа. Помолете съпруга/съпругата си да сподели малко работа. Включете децата си в домакинската работа. Необвързаните може да намерят някой, който е много подобен на вас – отговорен, трудолюбив и отдаден. Само внимавайте да не прекалявате, особено когато сте уморени. Преодоляването на болката може да влоши нещата, така че правете кратки почивки.

Дева

Колкото по-спокойни сте със себе си, толкова по-спокойни ще бъдат вашите взаимодействия и дни. Проблеми, които някога са изглеждали като планини, сега изглеждат като къртичини. Може да се окажете по-заети от обикновено и дори да получите обаждане за нова работа. Подготовката за предстоящо събитие или презентация протича гладко, докато се отпускате и се отваряте към нови идеи и нови начини на мислене. Ще получите пари и ще има усещане за оптимизъм относно финансовото ви състояние. Преговорите се оказват печеливши за всички. Натоварените дни на работа може да означават по-малко време за семейството и дома. Намерете баланс. И не забравяйте да поддържате социалната си мрежа активна с едно или две телефонни обаждания до доверени приятели. Една от мечтите ви се сбъдва и времето ще покаже коя е тя. Здравните ви въпроси изглеждат добре, нивата ви на енергия са високи. Ускорявайте нещата, ако не искате да се изтощите или претоварите.

Везни

Просто се оставете на течението засега. Дори нещата да не се получават или да нямат смисъл, нямате друг избор, освен да се доверите и да направите следващата стъпка. Прекаленото анализиране може да причини забавяния или да доведе до разочарование в екипа. Доверете се на вътрешния си глас, който може би ви казва да поемете и някои рискове. Ако сте планирали да се откажете от хаоса и да започнете собствена консултантска фирма или бизнес, сега може да е моментът да сте готови да започнете. Финансовите въпроси показват моменти на оптимизъм, смесени с предпазливост. Може да не сте толкова безразсъдни, колкото бяхте с доходите си, но със сигурност не играете твърде на сигурно. Връзките може да поемат неочакван обрат. Може да откриете тайна. Или да разберете защо приятел се е държал по начина, по който се е държал. По-възрастен член на семейството може да се нуждае от вас, за да го насочите към технологии или нова полица. Внимавайте да не сте прибързани. Безразсъдството или невниманието къде стъпвате може да доведе до лек инцидент.

Скорпион

Бъдете смели. Доверете се на собствената си мъдрост. Не се поддавайте на мнението на другите хора, докато не разполагате с ясни факти пред себе си. Дори и да чуете слух, не го приемайте за чиста монета. Бизнес плановете може да се нуждаят от малко повече факти за пазарните реалности, преди да стартирате каквото и да било. Търсещите работа може да се наложи да се справят с множество нива на вземане на решения. Не е време да губите пара, а да продължавате да вярвате във способностите си, тъй като има вероятност да настъпи положителна промяна. Финансовите въпроси изискват да контролирате разходите си, особено ако напоследък харчите импулсивно. Семейните въпроси носят радостни новини. Бъдещето на младата душа изглежда светло и най-многото, което можете да направите в момента, е да я окуражавате и да ѝ окажете подкрепата, която може би не сте получили в по-младите си години. Рутинните здравни прегледи ви помагат да поддържате здравословния си стандарт. Какво ще кажете да се научите да медитирате, за да заглушите надпреварващите се мисли?

Стрелец

Време е да внесете малко структура и рутина в ежедневната си работа. Ако нещата са били хаотични или неорганизирани, почистете и рестартирайте. Объркването може да се изясни с необходимите документи. И може да се окажете, че правите много разчистване на работното място и в личния си живот. Може да поемете менторска или обучителна роля в тази фаза или да решите да пишете/преподавате онлайн. Финансовите въпроси изискват малко консолидиране и опростяване, което би трябвало скоро да улесни нещата. В личния си живот може да поставите граници с намесващ се роднина или приятел. По-добре е да сте наясно с тях защо се отдръпвате. Необвързаните Стрелци може да изберат да избягват приложения за запознанства и да търсят някой подходящ чрез други платформи. Добър момент да се детоксикирате от лоши навици или нездравословни хранителни модели. Част от вас иска да рестартира и да пътува с лекота.

Козирог

Внимавайте. На работното място може да има сблъсък на мнения и егота, с които да се справяте. Или конкурент, който прибягва до подли средства, за да се увери, че изглежда по-добре от вас. Засега се доверявайте на малцина. И внимавайте да не сте мрачни и остри в отговорите си. Хората може да не казват много, но наблюдават всичко. Успехът е възможен, когато става въпрос за преговори и правни дискусии, стига да отговаряте спокойно и хладнокръвно. Във финансово отношение може да работите за опростяване на парите си и за премахване на ненужни разходи и рискове. По сърдечни въпроси избирайте битките си. Не всичко заслужава реакция. Ако нещата се усещат хаотични, отдръпнете се за известно време, за да се успокоят. Братя и сестри могат да причинят объркване в семейството и може да се наложи да вземете важно решение. Упражненията за заземяване и облекчаване на стреса ви помагат да управлявате енергийните колебания. Обърнете внимание на вашите спусъци, особено при внезапни алергии.

Водолей

Нова възможност ви идва на пътя. Тя обещава по-големи печалби, но също така ще удвои работното ви натоварване. Ако вече носите твърде много отговорности и чувствате напрежение, обмислете ги добре, преди да ги приемете. Може да чувствате, че работите твърде усилено за стабилност, но всъщност трупате богатство за дългосрочен комфорт. Може би би било разумно да делегирате работата си или просто да се съсредоточите върху приоритетите. Новите връзки, създадени сега, биха могли да се окажат дългосрочни приятелства или дори да доведат до брак. Ако сте поемали финансовата отговорност на член на семейството и това започва да ви изтощава, сега е моментът да поискате помощ или да привлечете други хора, които да споделят товара ви. Забавете темпото и си починете, когато тялото ви го изисква. Почивката не е лукс, а необходимост, ако искате да поддържате инерцията.

Риби

Нещата най-накрая си идват на мястото. Започвате да усещате благополучие. И в работата има импулс, който може да доведе само до успех. На работното място всичко започва, когато хората започнат да забелязват вашия фин ум и отлична работа, и бавно води до признание и повишение. Продължавайте с добрата работа и не позволявайте на съмненията в себе си да ви спрат да учите и да изпробвате нови стратегии и идеи. Финансовите въпроси са обещаващи. Начинът ви на мислене се променя и в резултат на това ще откриете, че привличате изобилие. В личния живот може да се наложи да се обърнете към нови приятели. Или да се свържете с група, която споделя общи интереси. Необвързаните може лесно да очароват и привличат почитатели и дори бихте могли да бъдете душата на компанията. Здравните въпроси изглеждат добре, стига да сте внимателни да подхранвате тялото си и да се хидратирате.